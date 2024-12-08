被準婆婆嗆「癩蛤蟆吃天鵝肉」 她曬家中房產讓眾人叫好：下一個更好

古人認為在婚姻中「門當戶對」是相當重要的事情，兩個家庭經濟背景不能相差過大，否則容易產生分歧。有一名女網友近日要與交往兩年的男友結婚，準婆婆卻指責她「癩蛤蟆吃天鵝肉」，想不到她曬出兩家的條件後，大批網友力挺她，甚至喊話，「有這種媽媽早點分手也好」。

原PO在爆料公社發文表示，男友住在天母，自己則住在景美，兩人交往兩年，近日規劃要結婚，想不到準婆婆卻說兩家人的家庭條件差太多，她不配，是「癩蛤蟆想吃天鵝肉」。

原PO說明，男友家中房產只有一間公寓，她家則有一棟自住透天厝、三間在學校附近出租的公寓，她怒嗆「我不配？誰才是癩蛤蟆、誰是天鵝啊？笑死！」

其他人留言，「能對人直接說出這句話的，人品能有多高？」、「不錯的媽媽，知道妳是天鵝」、「他媽媽是不是長得跟蟾蜍一樣」、「有的人就是自我感覺良好」、「結婚是兩家人的事，還好沒有結婚也沒有小孩，天龍國什麼公主病王子病的長輩很多，分手更好」、「首先看男友的態度到底是怎樣，才能夠決定下一步」。

也有人建議分手，「趕快分了吧！對妳比較好」、「下一個會更好」、「快逃！即時止損為上策」、「勸別結，我跟第二任男友的故事與這案例雷同，三不五時的用言語來打壓，還沒嫁就要鬥智鬥勇，忍受很多酸言酸語」、「不要住在一起」。