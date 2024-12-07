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老公突想試「無性生活」 結婚2年人妻崩潰…網友曝實用建議

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友分享，目前和老公結婚2年，但對方因工作繁忙，愛愛次數越來越少，甚至想過「無性生活」，讓她相當崩潰。示意圖／Ingimage
一名女網友分享，目前和老公結婚2年，但對方因工作繁忙，愛愛次數越來越少，甚至想過「無性生活」，讓她相當崩潰。示意圖／Ingimage

結婚後，性生活的頻率就會下降嗎？一名女網友分享，目前和老公結婚2年，但對方因工作繁忙，愛愛次數越來越少，甚至想過「無性生活」，讓她相當崩潰。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「老公攤牌說想要無性生活」為題，指出自己和老公交往3年、結婚2年，從交往到剛結婚，性生活頻率都很正常，大概維持3天1次，沒想到老公升遷後，變成1周1次、2周1次，甚至現在變成3個月才1次。

這名女網友進一步說明，老公的態度一如往常，唯一改變的只有性生活減少，就算主動挑逗、穿情趣內衣也沒用，甚至一度懷疑老公在外偷吃，檢查手機後也只發現和同事、球友的談話。

這名女網友表示，最後實在忍不住，向老公談論性生活的話題，但老公說很喜歡跟她相處，但因為工作疲憊，希望可以試試看「無性生活」，讓她崩潰直言「老公35歲，我30歲，不覺得跟年紀太大有關」。

貼文一出後，多數網友都表示「我覺得男生真的會因為工作壓力太大、太累，而不想愛愛耶」、「我也是婚後工作累+育兒累，基本上完全無性慾」、「工作壓力大，無性生活很正常」、「太忙或有壓力真的會興致全無，能和老婆小孩一起散個步，已經滿滿的幸福了」、「認真回壓力太大真的會完全不想，你老二就是罷工狀態，就算女神全裸誘惑你，硬不起來也沒用」。

此外，也有不少網友給出實用建議，指出「建議一起去心理諮商找出問題比較重要，千萬不要妥協遷就，不然只會消磨感情」、「可以考慮帶他去看醫生，請醫生看看要怎麼改善」、「如果對你而言真的很需要就溝通看看吧，如果不是外遇沒感覺的問題，加上他也有講自己壓力大那可能真的是身體上的關係，實在溝通不來好聚好散也不壞」。

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