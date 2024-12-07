每天伺候！再婚小三「像娶回公主」 男後悔哀求前妻：想復合

婚姻不是一件簡單的事。有一名男網友抱怨，自己再婚，結果娶到了一位「公主」回來，不上班之外，每個月花費又超大，直呼「真的很想念我的糟糠之妻，很想找回她復婚」，引起網友熱議，不少人直呼「活該」。

一名男網友在臉書「匿名公社」抱怨，他再婚娶了一位「公主」回來，她不但不上班，每個月花費又超大，家裡超亂卻都不幫忙整理、做家事，每天下班都還要伺候她。

原po哀號，真的很後悔離婚，當初不該出軌，「現在真的很想念我的糟糠之妻，很想找回她復婚」。

不少網友也紛紛留言，「嘻嘻活該」、「前妻已經另組家庭及老公且過的不錯，請消失在她的生活之間謝謝！」、「這是出軌的報應，活該」、「不要再禍害前妻，自己選的自己負責」。

也有人直言，「你懷念的是女傭般的老婆，可惜你不配擁有她，你只適合當個低階的老公，好好侍奉你那公主般的老婆大人」、「拜託你花錢請個家政婦，你就可以繼續跟你老婆天長地久」。