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前妻「寄聖誕禮物給女兒」彌補虧欠 繼母怒：但妳選貨到付款耶？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨老公的前妻不斷訂「禮物」來家裡，找對方理論也無果。 示意圖/ingimage
一名女網友抱怨老公的前妻不斷訂「禮物」來家裡，找對方理論也無果。 示意圖/ingimage

夫妻離婚後，若其中一方無法與孩子同住，可能會希望能透過物質條件彌補對孩子的虧欠。有一名女網友抱怨，她老公的前妻不斷訂貨送往家中，聲稱是給女兒的聖誕禮物，想不到前妻卻選擇貨到付款，讓她傻眼直呼，「沒道理我付錢給妳當好人吧？」其他人笑稱「遇到瘋子了」。

原PO爆料公社發文表示，她老公的前妻經常訂貨送到家裡，最近送來了三種聖誕樹、卡通禮服等，聲稱是給女兒的聖誕禮物，老公不滿打電話詢問這樣做是什麼意思，前妻卻當場尖叫，對方的媽媽搶過電話要他們不要再唸了，還說老公的前妻患有憂鬱症，只是彌補沒有陪伴到女兒的虧欠，又沒有傷害到人。

原PO無奈表示，「只是這位媽媽，禮物訂得很爽，下單下得很阿殺力（很乾脆的意思），但妳是選貨到付款耶，妳買禮物我出錢？這合理？反正下次再寄來我絕對不收了，壞後母就壞後母吧，沒道理我付錢給妳當好人吧？」

其他人留言，「這絕對是報復」、「貨到付款這我真的不行」、「犀利前妻，這麼會精打細算」、「就說是詐騙集團，沒買硬要送來」、「憂鬱症患者搭配pua組合技，真的是瘋起來連自己都怕」、「彌補了什麼？製造麻煩」、「那妳也幫她送一些大型家電去吧」、「貨到付款？裝什麼聖母啊？」

有人建議，「跟女兒告知，要的話必須用她自己的零用錢才能取貨，必須讓她知道她媽媽只出張嘴，並沒有真的買給她」、「妳可以自己當好人啊，跟小孩說東西是妳買的」、「帶著女兒去領一次貨，和女兒説好用她半個月的零用錢付費，才能領到東西，女兒會印象深刻的體會」。

前妻 憂鬱症 爆料公社 禮物

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