老公要求生孩子、坐月子要AA？ 全網怒了：捏爆他的XX一起分擔生產痛

媽媽很偉大，懷孕生子是非常辛苦的事情，若一個不小心產婦甚至可能面臨生命危險。當孩子出生後，接著要面對坐月子、養育費等不少開銷，有網友討論「怎麼看老公要跟妳AA生孩子及坐月子的錢？」全網都認為這種男人不可取，不如直接離婚，還有人狠酸，「用力捏爆他的XX並用力旋轉360度，可以類比生產的痛，一起AA生孩子的痛」。

一名網友在爆料公社發文詢問，「如果先生說生孩子的費用要跟妳AA、坐月子AA，你們怎麼看呢？」

其他人紛紛留言，「生小孩的痛也要AA喔，聽說用力捏爆他的XX並用力旋轉360度，可以類比生產的痛，如果老公可以接受旋轉放開三次以上，老婆再來考慮跟老公AA啊」、「孩子的姓也要AA，例如父姓林，母姓陳，孩子就姓『棟』，或是生兩胎，一個從母姓，一個從父姓；餵奶、換尿布、洗澡、家務等也要AA；回婆家、回娘家的次數和時間也要AA，全部都AA才公平」、「難怪越來越多女生不想結婚了！現在好多男生都越來越窮，還小氣，還想佔女生便宜」。

不少人建議離婚，「他的卵蛋我不想要其中一顆，可以叫他滾了」、「離婚吧，孩子給男方」、「會說這種話的男人，根本不愛孩子，不覺得自己是爸爸，很不可取」、「如果還沒有小孩，趕快離一離吧」、「關於婚姻問題，我一律建議不用AA，直接離婚走人」、「一開始要AA的就不要了啦，會一路A到喪葬還在吵」。