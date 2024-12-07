《雪花飄落之前》瓊瑤憶亡夫：相遇一定是一種魔咒 讓我們注定相守

「相遇一定是一種魔咒，讓我們注定相守」，這是我寫的歌詞。

我和鑫濤在台北火車站相遇，16 年後才結為夫妻。這漫長的16 年，和後來39 年的夫妻生活，都只是這本書的背景。這本書，不是年輕人轟轟烈烈的戀愛，不是茶餘酒後的風花雪月，不是名人的八卦生活，是一對恩愛的老夫老妻，如何面對「老年」、「失智」、「插管」、「死亡」的態度，是我生命中「不可承受之重」！

我記錄下來的事，正是讀者們將來要面對的事，或正在面對的事，因為我們已經進入「老年化社會」了！寫這本書之前，我已經預料我會受到很大的攻擊，來自各個方面，和各種不同的觀念看法。何況我和鑫濤的戀愛，正是我的「致命傷」！即使已經是上個世紀的事；即使鑫濤的前妻也再嫁，找到了屬於她真正的幸福；即使有錯也應該是鑫濤的錯；即使我和鑫濤用五十幾年來證明這份感情的真誠⋯⋯但是，這些依舊會成為我被攻擊的目標。這些，我都明白！我知道我會因這本書而遍體鱗傷，弄得自己支離破碎，成為千夫所指的罪人。但是，我不能不寫！

為了那些正和鑫濤陷入一樣悲劇的老人們，我必須寫出來！我的遭遇，是許許多多家庭的遭遇；我的痛苦，是許許多多家屬的痛苦。許多家庭成員，都面對過「不同的愛，變成親人的拔河」！最後造成病患的遺憾，親人的反目！只是他們沒有能力寫，或者，他們都是一些傳統的人，墨守成規，只能隨著命運撥弄！我希望，我原已心力交瘁的心，在狂風暴雨摧殘之下，依然堅強不懈，一字字用血淚寫出的「真實」，能夠喚醒很多沉睡的人們！能夠療癒有同樣苦楚的心！還能提醒醫療界，重視「加工活著」這件事！重視患者的「善終權」！ (本文摘錄自《雪花飄落之前》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)

打前鋒提出「新觀念」的人，都是抱著犧牲精神的人！這本書，是為全天下的老人寫的，我們每個人都會老，我們身邊，都有老人，讓我們一起深思深思！人，是直立的動物，躺下，只為了睡覺和休息。如果，七八年甚至十幾年，你都只能倚賴醫療加工，躺在一張床上等死，那樣的生命，還算是「人」的生命嗎？再想想，你以後，希望用怎樣的方式走向死亡？自然的？加工的？快速的？緩慢的？想一想，認真的想一想！這是你逃不掉的「最後一課」！

(本文摘錄自《雪花飄落之前》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)

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