《雪花飄落之前》瓊瑤談「善終權」：這是我用血和淚寫下的控訴！

這是一本關於「生與死」的書，這也是一本關於「愛」的書。

這本書，主題不是小情小愛，而是我用血和淚寫下的控訴！對生命的控訴，對至高人類的控訴，對於人有沒有「善終權」的控訴！

我寫過很多小說，也寫過一些散文，在我寫每本書的時候，儘管過程都有辛苦，但是，也有歡樂。只有這本書，從我開始寫，就像剝開我遍體鱗傷的痂，打字時打到心碎，一幕幕的回憶，都是「切膚之痛」，我就這樣忍著痛楚，完成了這部在我生命裡，最特別的書！

這部書不是為我寫的，是為我摯愛的人—鑫濤寫的，也是為很多躺在床上的「臥床病人」和「臥床老人」而寫的！這些人，依賴著醫療器材，躺在床上，在「不可逆」的病魔侵蝕下，慢慢、慢慢、慢慢⋯⋯的走向死亡。因為有醫療器材的輔助，他們的「死亡期」可以從兩週兩月或數天，延長到七八年，甚至十幾年。他們大部分的人，都不能言語，無法表達。即使有的還能睜開眼睛，也只能茫然的看著虛空，他們的精神世界，已經無法捉摸。他們的軀體，卻在「抽痰」、「褥瘡」、「灌腸」、反覆「發炎」⋯⋯的各種折磨下，繼續受苦。他們沒有未來，沒有新生，沒有快樂，只有等待死神來解救他們。這樣的生命，是多麼的可悲！

鑫濤害的是「血管型失智症」，我上網查資料，和醫生密切聯絡，再用我自創的「歡樂治療法」，全家施行「愛爺爺運動」，來力求延緩病情，力求拉住他逐漸失去的記憶。現在我們已進入高齡化社會，每個家庭裡都可能有失智症的病人。生病是無可奈何的事，它並不可恥，無須忌諱。對於失智症，一定要用正能量的方式去面對。

我提供我的經驗，想幫助很多家裡有失智症的朋友。雖然鑫濤後來進入「重度失智」，在他又「大中風」以前，他還是偶爾會被我逗笑。對一個逐漸失去一切的人，還有什麼比「笑容」更可貴的呢？

我們對死亡一向恐懼而避免去面對。但是，死亡是你這一生唯一逃不掉的命運！如何面對死亡，和接受死亡，是我正在學習的課程。我這堂課是用我的生命和全部感情在學習，面對的是我此生最摯愛的人。其中的痛楚，可能比很多人都要強烈！

我這本書分為兩部分，第一部仔細寫出鑫濤患病到插管的過程。第二部寫出我們曾經有過的喜怒哀樂。過去的點點滴滴，到如今都成追憶。我在每篇下面，都寫出我的主要提示。第一段寫給女性讀者作為婚姻參考。第二段是我為鑫濤今日處境的悲鳴！這是一本充滿正能量的書！它在用我最真實的故事，告訴大家如何面對「老、病、死」，還有「愛」！ (本文摘錄自《雪花飄落之前》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)

當你最愛的人，生命將盡時，愛是為他繼續活下去！愛是把他的信念優點傳承下去！不是用各種管線，強留他的軀體，讓他為你那自私的不捨，拖著逐漸變形的軀殼，躺在床上苟延殘喘！

這，就是鑫濤用他的經歷教會我的事！我把它細細寫下，希望能提醒很多的人，面對「死亡」時，應該用怎樣的態度。誰無父母？誰無摯愛？但是，誰又能逃過「死亡」呢？死亡既然是人生必然來臨的事，讓我們用健康的心態，來面對它吧！

(本文摘錄自《雪花飄落之前》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)

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