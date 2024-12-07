瓊瑤生前寫給兒與媳的公開信：我老了不想插管、想要「尊嚴死」

親愛的中維和琇瓊：

這是我第一次在臉書上寫下我的心聲，卻是我人生中最重要的一封信。

〈預約我的美好告別〉是我在《今周刊》裡讀到的一篇文章，這篇文章值得每個人去閱讀一遍。在這篇文章中，我才知道「病人自主權利法」已經立法通過，而且要在2019年1月6日開始實施了。換言之，以後病人可以自己決定如何死亡，不用再讓醫生和家屬來決定了。對我來說，這真是一件太好太好的喜訊！雖然我更希望可以立法「安樂死」，不過，「尊嚴死」聊勝於無，對於沒有希望的病患，總是邁出了一大步。

現在，我要繼沈富雄、葉金川之後，在網路公開我的叮嚀。雖然中維一再說，完全了解我的心願，同意我的看法，會全部遵照我的願望去做。我卻生怕到了那時候，你們對我的愛，成為我「自然死亡」最大的阻力。承諾容易實行難。萬一到時候，你們後悔了，不捨得我離開，而變成葉金川說的：「聯合醫生來凌遲我」，怎麼辦？我想，你們深深明白我多麼害怕有那麼一天。現在我公開了我的「權利」，所有看到這封信的人都是見證，你們不論多麼不捨，不論面對什麼壓力，都不能勉強留住我的軀殼，讓我變成「求生不得、求死不能」的臥床老人。那樣，你們才是「大不孝」！

我已經79歲，明年就80歲了。這漫長的人生，我沒有因為戰亂、貧窮、意外、天災人禍、病痛⋯⋯種種原因而先走一步。

活到這個年紀，已經是上蒼給我的恩寵。所以，從此以後，我會笑看死亡。我的叮囑如下：

1. 不論我生了什麼重病，不動大手術，讓我死得快最重要！在我能作主時讓我作主，萬一我不能作主時，照我的叮囑去做！ 2. 不把我送進「加護病房」。 3. 不論什麼情況下，絕對不能插「鼻胃管」！因為如果我失去吞嚥的能力，等於也失去吃的快樂，我不要那樣活著。 4. 同上一條，不論什麼情況，不能在我身上插入各種維生的管子。尿管、呼吸管、各種我不知道名字的管子都不行！ 5. 我已經注記過，最後的「急救措施」，不管是氣切、電擊、葉克膜⋯⋯這些，全部不要！

幫助我沒有痛苦的死去，比千方百計讓我痛苦的活著，意義重大。千萬不要被「生死」的迷思給困惑住。

我曾說過：

「生時願如火花，燃燒到生命最後一刻。死時願如雪花，飄然落地，化為塵土！」

我寫這封信，是抱著正面思考來寫的。我會努力的保護自己，好好活著，像火花般燃燒，儘管火花會隨著年邁越來越微小，我依舊會燃燒到熄滅時為止。至於死時願如雪花的願望，恐怕需要你們的幫助才能實現，雪花從天空落地，是很短暫的，不會飄上好幾年。讓我達到我的願望吧！

人生最無奈的事，是不能選擇生，也不能選擇死。好多習俗和牢不可破的生死觀念鎖住了我們，時代在不停的進步，是開始改變觀念的時候了。

「活著」的起碼條件，是要有喜怒哀樂的情緒，會愛懂愛、會笑會哭、有思想有感情、能走能動⋯⋯到了這些都失去的時候，人就只有軀殼。我最怕的不是死亡，而是失智和失能。萬一我失智失能了，幫我「尊嚴死」就是你們的責任，能夠送到瑞士去「安樂死」更好！ (本文摘錄自《雪花飄落之前》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)

我同時呼籲，立法「尊嚴死」採取「注記」的方式，任何健康的人，都可在「健保卡」上注記，到時候，電腦中會顯示，免得兒女和親人為了不同方式的愛，發生爭執。

寫完這封信，我可以安心的去計劃我的下一部小說，或是下一部劇本，可以安心的去繼續「燃燒」了。

親愛的中維和琇瓊，我們一起「珍惜生命，尊重死亡」吧！

切記我的叮嚀，執行我的權利，重要重要！

(本文摘錄自《雪花飄落之前》，天下文化出版，未經同意禁止轉載。)

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