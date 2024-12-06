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陳梅慧國道遭撞身亡 知情人士揭車禍畫面：沒煞車直直撞

太簡單反而不被珍惜？他勸女生不要主動追男生：不如提升自己

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友認為女生不應該「主動」追求男生，更應該專注提升自己。示意圖／Ingimage
一名男網友認為女生不應該「主動」追求男生，更應該專注提升自己。示意圖／Ingimage

人類對於太容易得手的事物，往往會表現出輕視、不以為然、甚至不珍惜的態度。一名男網友發文，表示女生不應該「主動」追求男生，因為太主動反而會讓男生「不珍惜」妳，因此應該專注提升自己，變得耀眼又迷人，才能贏得青睞。

一名男網友在Dcard發文，認為如果女生太主動追求男性，男性只會覺得她「太黏人」、「太輕易得手」，甚至不會珍惜她，但若是專注提升自己、變得耀眼又迷人，男性反而會主動靠近，贏得他的青睞。原PO表示，人性就是如此，別人越對他好，他越「不會珍惜」，但當對方條件足夠優秀，反而讓人主動貼上來。

原PO認為，與其花時間「討好」一個男生，不如花時間提升自己的外貌、自信、談吐能力，還有工作與經濟實力，好好愛自己，提升自己的價值，如果只是一昧付出，他只會看不起妳，甚至「一邊享受著妳的付出，一邊卻嫌棄妳」。

此外，原PO也表示，有一些男生，面對追求自己的女生擺出「高高在上」的態度，享受被追捧的感覺，卻同時在外和其他女生玩樂，因此與其討好男性，不如好好提升自己，「不要付出了所有，卻換來了笑話與輕視」。

此文一出，不少網友認為性別轉換也是同理，「男生也是一樣」、「也是有很多男生做一樣的事情，換來的是絕情啊，姿態低的那方註定就是吃虧的」、「性別轉換一下也是如此，那些享受工具人愛戴的勇者們是不會喜歡你的」、「我覺得無論是男還是女，只有單方面一頭熱，那注定會內耗而且被吃死死的」。

不過也有網友持相反意見，認為愛一個人不需要顧慮那麼多，「不同意，愛一個人根本不需要在乎別人的想法。如果這麼計較的話，表示你的愛很不成熟」、「遇到不珍惜的人，並不是自己的問題，表達自己感受追求他人，跟自我提升不衝突」。

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太簡單反而不被珍惜？他勸女生不要主動追男生：不如提升自己

人類對於太容易得手的事物，往往會表現出輕視、不以為然、甚至不珍惜的態度。一名男網友發文，表示女生不應該「主動」追求男生，因為太主動反而會讓男生「不珍惜」妳，因此應該專注提升自己，變得耀眼又迷人，才能贏得青睞。

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