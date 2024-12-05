男追女隔座山…他斷言「女生不用追」掀議 網笑：在說你帥嗎？

古諺有云「男追女隔座山，女追男隔層紗」，其潛台詞等同於若女方先動心，一段感情更容易水到渠成，這說法套用在現代社會，也是這樣嗎？有一位男網友用自己的實例來印證這句話，更直言「女生真的喜歡你，真的不用追，她會比你更主動」。不料此番言論一出，引起網友間熱議，甚至有人留言懷疑笑道「你在說你帥嗎？」

「真的不用追女生」，原PO在Dcard貼文中表示，國中時期，班上的班花有段時間愛上他，每天都跟他借外套，當時只覺得哪來這麼白痴的人，冬天還一直忘記帶外套。一次班花問原PO「要不要跟我去看歷史的展？」，不料他答應之後，對方立刻拿出預先買好的票，小時候自己還傻傻地想說「是有那麼急哦？」，現在想起來還是覺得好笑。

提及另一段經歷，則是原PO曾同時認識A女和B女，朋友說A女比較好看，B女長得很普通，只是比較會打扮而已，然而他喜歡的卻是B女。原PO對她很癡迷，初期對方會跟自己聊天，但是只要約她出去，就會因各種理由被花式拒絕，彷彿有股力量在故意避開他。後來原PO分析，因為B女是在活動中認識的店員，認為B女應該是為了業績在勾引他，因而斷言「男生們別再自己傻了，沒有不主動的女生，女生愛上你會比你還瘋」。

對於女方一開始是否動心，決定大部分感情成不成的說法，網友們討論四起。贊同原PO想法的網友說，「確實是這樣沒錯，很多女生都是第一眼決定生死，第二眼才開始篩選，如果第一印象不好，那後續再好也沒屁用」、「原PO一針見血，不過要分清楚有女生可能是來刷經驗還是別有所圖，正常女生還是矜持的，是暗示男生約」、「真的等女生追就好，還不用花很多時間」。

更多人表示同感，認為女方若有意思「表現會很明顯」，但還是需要男方主動點追求，「女生有興趣就會主動聊各種三觀問題，丟球製造各種機會，沒興趣就是嗯嗯，久了還會跟周遭閨蜜嫌煩，提升自我吸引女生比追女生實在容易多了」、「稍微聊就知道有沒有機會在一起了，就算喜歡，女生通常還是會矜持一下，所以說還是要主動點，另外撒網也是必要的，如果沒機會就下一個」、「其實女生喜歡一個人真的超明顯，不用去追人，和平相處就好」。

不過也有網友不認同，更留言懷疑原PO是否迂迴著表達自己「外貌姣好」，「你在說你帥嗎」、「你應該是個帥哥」、「好喔！你就永遠等別人主動吧。說真的，你只是怕被打槍而已」。