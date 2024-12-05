家族出國旅遊！小姑旅費公婆全包 媳嘆「偏心」挨批：吃相難看

你相信「手心手背都是肉」這句話嗎？有位女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」痛心分享，家族最近出國旅遊，一樣都是家人，公婆幫小姑負擔所有旅費，卻只幫她出機票錢，作為媳婦因而深感不公平直呼「公婆偏心」，貼文內容引起網友間熱議，有人則直言「親生的，當然不一樣」。

原PO文中指出，老公家族要出國旅遊，公婆不只幫小姑負擔所有旅費，還換了外幣要讓小姑花用，然而換成了媳婦，公婆卻僅願意幫出機票錢而已，讓她覺得一樣是要出國旅遊，公婆態度竟差超多，不禁直呼「公婆偏心」。

不料貼文一出，網友們一面倒勸原PO知足惜福，「婆婆人真好」、「妳至少機票可以免錢！這社團隨便抓一個都是要自己付，可能還要付公婆的，真是吃相難看」、「有機票不錯了啦！」、「反正她怎麼做都會被罵，應該一毛錢都不要幫妳出才對」、「妳可以選擇不去啊！人家還幫妳付機票，本來就沒有義務給妳，不是讓妳出機票錢，有什麼好抱怨的」、「至少有出機票錢，有志氣一點拒絕啊！自己付」。

有人則認為，媳婦本來就不是親生女兒，收了太多好處日後也恐得看人臉色生活，「已經很好了。公婆出機票錢就很好了，妳又不是他們的親生女兒呀」、「妳不是都堅持『自己的父母，自己孝順』？所以婆婆自己的女兒自己疼，沒有錯啊」、「連機票錢都不幫你出更好吧！沒欠人情，就不需看人臉色」、「妳不會信公婆會把媳婦當女兒疼那套吧，醒醒吧，妳怎麼跟人家親生女兒比」。