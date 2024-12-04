教育有一套！女兒留小塊肉給她吃 媽媽不生氣還大讚：做得好

育兒是很多父母頭痛的問題，如何好好教育孩子，總是讓家長們苦思。日前有位網友，他在餐廳看到媽媽問女兒「妳盤子裡有兩塊肉，一塊大塊、一塊小塊，妳想把哪一塊給我？」女孩回答「小的給妳，我想吃大的」，而媽媽並沒有生氣，讓原PO大讚「很驚訝」，多數人也直呼「我覺得超棒！」

一名網友在Threads發文指出，他在餐廳看到一位媽媽教導女兒，當女兒聽完媽媽問「想把哪塊留給我」時，女兒毫不猶豫地說「小的給妳，我想吃大的」，當時原PO好奇媽媽會說什麼，但他驚訝的是「媽媽不僅沒有責備女兒，還溫柔鼓勵她『寶貝，妳做得很好，要記住，分享是建立在自己感到快樂的基礎上，讓別人也能感受到快樂，而不是以犧牲自己、委屈自己為前提』」，原PO表示「很多人都會討論教育經典案例，我們剛剛也有討論到，給大家參考看看」。

文章曝光後，許多網友大讚「我立刻傳給我女兒看，一直希望她不要太乖、太聽話，被別人情緒勒索還不自覺」、「如果是在餐廳吃飯，那一份都是女兒的，她甚至可以選擇自己都要吃完，吃不完分給媽媽，但媽媽教導女兒『如果是別人情勒要求，就可以不給』」、「我也不犧牲自己，當然希望竭盡所能多給孩子一點，如果是我跟女兒都喜歡的食物，那就一人一半，吃不夠再買」、「我女兒也會把東西留給我，但我都告訴她『不要委屈自己，讓別人開心』，雖然我自己也常常做不到，還是希望女兒可以聽懂」。