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媳婦難忍…婆婆逼賣「北市娘家」換夫妻共有新房 律師：離婚未必是正解

聯合新聞網／ 綜合報導
一位媳婦遭婆婆要求賣娘家房產，再將資金拿去買新房，並登記夫妻共同持有。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
一位媳婦遭婆婆要求賣娘家房產，再將資金拿去買新房，並登記夫妻共同持有。情境示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

婆媳糾紛一直是許多家庭的難題，若是丈夫未站在兩方立場思考，便可能釀成婚姻危機。蘇家宏律師近日分享一則案例，一位媳婦住在台北娘家婆婆卻要求她賣房，再把資金拿去桃園買新房，並將房產登記為夫妻共同持有。令媳婦最無法接受的是，丈夫聽完也同意婆婆的想法，讓她煩惱「離婚」是否是最好的選擇？

蘇嘉宏律師於FB粉專分享一則新聞案例，一名媳婦住在位於台北蛋黃區的娘家，該房產未來也由她繼承。然而，婆婆卻要求她說服父母賣房，再到桃園中壢買新房，如此不僅能離婆家更近，還有多餘的錢可作為生活基金，更表示房產最好與丈夫登記共同持有，以表現夫妻同心。

而令該媳婦最難以理解的是，丈夫聽完也同意婆婆的建議，讓她不禁思考，是否該與對方離婚才是最佳解？

對此，蘇嘉宏律師分析，這位媳婦之所以向丈夫提出離婚，相信一定是很氣對方，完全沒有站在她的立場想，覺得受到欺負、丈夫很自私，所以長痛不如短痛，就提出離婚了。若是丈夫同意離婚，那麼就「好走，不送」；若是丈夫不同意，並且有表達自己失言或道歉的話，千萬別真正離婚，因為這已達到讓丈夫清醒一點的效果了。

蘇嘉宏律師指出，此事問題出在婆婆的建議，假如婆婆希望夫妻2人搬到婆家附近，為何要媳婦賣房配合？這種單方面的思維已經不被接受了。另外，丈夫未經過「審慎評估」就聽從自己母親的要求向妻子開口，確實在「求生意志」方面有所不足。

蘇嘉宏律師也安慰這名媳婦無須難過，因為目前決定權仍在自己手上，丈夫與婆婆只有建議權，「法律是站在太太這邊的，只要你不答應，沒人可以強迫你做你不願意的事情」。他表示，清楚丈夫的想法後，未來要加強其「法治教育」，讓他了解夫妻各自的財產各自所有，個人管理個人財產，夫妻非共同財產制。

最後，蘇嘉宏律師建議，如果該名丈夫其他行為與態度都不錯，只是這次「失言」，可以給他個機會來將功折罪，讓未來的婚姻生活更幸福。

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