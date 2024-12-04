小姑不聽婆家安排「住兄嫂家」 媳曝娘家爸1句話引網大讚：有智慧

婆媳問題是許多家庭難解的困擾，但有時婆家自身也會有些爭執。日前有位媳婦表示，她娘家買房給夫妻倆，婆婆希望小姑來跟他們同住，沒想到小姑選擇租屋，不願意跟原PO夫妻同住，讓婆家吵成一團。媳婦無奈表示「這些都沒有跟我討論」，不過事後她聽取娘家爸爸的建議「關於婆家的事情，一個字都不要多嘴」，讓多數網友大讚「爸爸很有智慧！」

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆家小姑為了男網友，辭去南部的工作，想來他們夫妻倆的縣市找工作，婆婆認為小姑住在原PO家較好，結果小姑不願意，大姑又從中調解，建議小姑租房在原PO家附近，方便原PO老公就近照顧，婆婆也可以方便探望小姑。

原PO表示「結果小姑找的房子離我們滿遠的，老公知道後就想幫忙找租屋處，後來他就跟小姑吵架，還跟大姑、婆婆說『妹妹（小姑）想脫離我們（原PO夫妻），妳們叫我照顧，但她什麼都不聽，妳自己寵的就自己負責』」。

婆婆聽了後又很傷心，從南部趕往北部，跟大姑會合後，半夜12點突然打給原PO稱「我們在妳家樓下」，讓她傻眼表示「小姑不知道大姑、婆婆要去找她，婆婆打電話、傳訊息，小姑都沒有回，直到後來她們告知小姑朋友『再不回訊息，我們就要報警了』，小姑才打電話去跟婆婆吵架」。

文末，面對一連串的事情，原PO指出「小姑要住在我們家，或者租房在我們家附近，以上這些都沒有跟我討論，但我娘家爸爸交代過，關於婆家的事情，我一個字都不可以回嘴，於是我默默退回房間，讓老公處理」，她曝心聲「我只覺得很好笑，有點看好戲的心態，我是不是很壞？」

對此，網友大讚「妳爸爸很有智慧」、「爸爸很聰明，懂得趨吉避凶，妳要好好學著點」、「爸爸教得很好，安靜是最好的」，還有網友建議「母女互咬要小心，以後別對小姑太好，不然麻煩事她都會來情勒妳、求妳幫忙」、「千萬要先跟老公打預防針，拒絕讓小姑搬來同住」、「什麼意見都不要發表，也不要跟老公討論，不然她們的怒火會往妳身上轟炸」。