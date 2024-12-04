快訊

86歲瓊瑤驟逝…生前交代「絕不想成為臥床老人」 特別囑咐一件事

台61線重大車禍！3貨車連環追撞「被夾成廢鐵」 1死亡3送醫

一代作家瓊瑤離世 61年前首篇聯合報作品《追尋》成不朽經典

聽新聞
0:00 / 0:00

小姑不聽婆家安排「住兄嫂家」 媳曝娘家爸1句話引網大讚：有智慧

聯合新聞網／ 綜合報導
婆媳、姑嫂紛爭示意圖。圖／AI生成
婆媳、姑嫂紛爭示意圖。圖／AI生成

婆媳問題是許多家庭難解的困擾，但有時婆家自身也會有些爭執。日前有位媳婦表示，她娘家買房給夫妻倆，婆婆希望小姑來跟他們同住，沒想到小姑選擇租屋，不願意跟原PO夫妻同住，讓婆家吵成一團。媳婦無奈表示「這些都沒有跟我討論」，不過事後她聽取娘家爸爸的建議「關於婆家的事情，一個字都不要多嘴」，讓多數網友大讚「爸爸很有智慧！」

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，婆家小姑為了男網友，辭去南部的工作，想來他們夫妻倆的縣市找工作，婆婆認為小姑住在原PO家較好，結果小姑不願意，大姑又從中調解，建議小姑租房在原PO家附近，方便原PO老公就近照顧，婆婆也可以方便探望小姑。

原PO表示「結果小姑找的房子離我們滿遠的，老公知道後就想幫忙找租屋處，後來他就跟小姑吵架，還跟大姑、婆婆說『妹妹（小姑）想脫離我們（原PO夫妻），妳們叫我照顧，但她什麼都不聽，妳自己寵的就自己負責』」。

婆婆聽了後又很傷心，從南部趕往北部，跟大姑會合後，半夜12點突然打給原PO稱「我們在妳家樓下」，讓她傻眼表示「小姑不知道大姑、婆婆要去找她，婆婆打電話、傳訊息，小姑都沒有回，直到後來她們告知小姑朋友『再不回訊息，我們就要報警了』，小姑才打電話去跟婆婆吵架」。

文末，面對一連串的事情，原PO指出「小姑要住在我們家，或者租房在我們家附近，以上這些都沒有跟我討論，但我娘家爸爸交代過，關於婆家的事情，我一個字都不可以回嘴，於是我默默退回房間，讓老公處理」，她曝心聲「我只覺得很好笑，有點看好戲的心態，我是不是很壞？」

對此，網友大讚「妳爸爸很有智慧」、「爸爸很聰明，懂得趨吉避凶，妳要好好學著點」、「爸爸教得很好，安靜是最好的」，還有網友建議「母女互咬要小心，以後別對小姑太好，不然麻煩事她都會來情勒妳、求妳幫忙」、「千萬要先跟老公打預防針，拒絕讓小姑搬來同住」、「什麼意見都不要發表，也不要跟老公討論，不然她們的怒火會往妳身上轟炸」。

婆婆 婆家 小姑

延伸閱讀

洗車別去同一家？他曝歪風「只對新客認真」 網推一處品質穩定

獨旅好自在…她嘆餐點吃不完超可惜 網提3大麻煩：比吃更困擾

離開9年舒適圈…他跳槽外商只撐2個月 網嘆可惜：中年新人陣痛期長

偏僻氣候差...他質疑「深坑」房價一坪40萬太誇張 過來人：通勤方便

相關新聞

男友驚喜求婚超用心！她發現戒指來源秒傻眼：扮家家酒玩具？

交往中的情侶突然被另一半求婚是一件開心又驚喜的事，不過一名網友前陣子在旅行中被求婚了，但發現婚戒的來源後她的心情卻相當複雜。

教育有一套！女兒留小塊肉給她吃 媽媽不生氣還大讚：做得好

育兒是很多父母頭痛的問題，如何好好教育孩子，總是讓家長們苦思。日前有位網友，他在餐廳看到媽媽問女兒「妳盤子裡有兩塊肉，一塊大塊、一塊小塊，妳想把哪一塊給我？」女孩回答「小的給妳，我想吃大的」，而媽媽並沒有生氣，讓原PO大讚「很驚訝」，多數人也直呼「我覺得超棒！」

媳婦難忍…婆婆逼賣「北市娘家」換夫妻共有新房 律師：離婚未必是正解

婆媳糾紛一直是許多家庭的難題，若是丈夫未站在兩方立場思考，便可能釀成婚姻危機。蘇家宏律師近日分享案例，一位媳婦住在台北娘家，婆婆卻要求她賣房...

「是要勾引誰？」人妻穿短裙回婆家 婆婆訓斥說教：都結婚了

結婚的女人沒有穿衣自由？一名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，自己近日穿著短裙回婆家，沒想到被婆婆抓進房間數落一番，要求她別穿這麼短因為已經嫁人了，一席話讓她超傻眼大喊「我爸媽都沒說什麼了」。

大21歲大叔溫柔體貼讓她羞喊「好暈」 網一看急勸：快脫身

成熟穩重、經濟穩定的年上男性是不少人心中的理想型，一名網友在Dcard發文分享，自己最近喜歡上一位大她21歲的中年大叔，對方思想成熟、事業小有成就又很會照顧人，讓她忍不住想向對方撒嬌、依靠對方。然而，她透露兩人約會過幾次，親密行為止於「親親抱抱」，當她詢問兩人關係時，對方回覆「我們可以是任何妳想要的關係，我永遠是妳的避風港」，不少網友看到這句急忙勸阻「他不是認真的，妳也玩不過對方，快脫身吧」。

小姑不聽婆家安排「住兄嫂家」 媳曝娘家爸1句話引網大讚：有智慧

婆媳問題是許多家庭難解的困擾，但有時婆家自身也會有些爭執。日前有位媳婦表示，她娘家買房給夫妻倆，婆婆希望小姑來跟他們同住，沒想到小姑選擇租屋，不願意跟原PO夫妻同住，讓婆家吵成一團。媳婦無奈表示「這些都沒有跟我討論」，不過事後她聽取娘家爸爸的建議「關於婆家的事情，一個字都不要多嘴」，讓多數網友大讚「爸爸很有智慧！」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。