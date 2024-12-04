大21歲大叔溫柔體貼讓她羞喊「好暈」 網一看急勸：快脫身

成熟穩重、經濟穩定的年上男性是不少人心中的理想型，一名網友在Dcard發文分享，自己最近喜歡上一位大她21歲的中年大叔，對方思想成熟、事業小有成就又很會照顧人，讓她忍不住想向對方撒嬌、依靠對方。然而，她透露兩人約會過幾次，親密行為止於「親親抱抱」，當她詢問兩人關係時，對方回覆「我們可以是任何妳想要的關係，我永遠是妳的避風港」，不少網友看到這句急忙勸阻「他不是認真的，妳也玩不過對方，快脫身吧」。

原PO介紹，自己今年26歲，前兩段感情都是大10歲以上的男生，喜歡會照顧她、能讓她依靠的感覺。今年工作遇到一位大她21歲的男生，兩人每天都會傳簡訊、講電話，男方也表示原PO真的蠻符合他的理想型。男方除了每天的甜言蜜語，工作又是主管階級，她表示雙方之間的能力差更讓她產生崇拜感。

兩人約會過幾次，目前會牽手、擁抱、接吻。談及感情狀況時，男方表示一直以來都只有談戀愛也沒有結婚的打算。當原PO試探兩人關係時，對方說可以是任何想要的關係，永遠是她的避風港，原PO補充道「他說他愛我，也希望我可以把他當作很重要的人」， 但至始至終男方都沒有開口說想在一起。原PO混亂說道「我覺得自己在這段關係中有點暈船，不過還算可以控制的狀態」，男方的態度讓她始終摸不透。

文章曝光引來網友們急忙勸阻原PO千萬別太著急，「我只明白，妳是他的人偶」、「我覺得妳別暈太快，先觀察這個人的人品如何比較好，這個年紀還沒確定關係就對女孩親親抱抱又沒有承諾，這就是在欺負妳年少不經事」、「他永遠可以選最年輕的妹妹玩，好好珍惜妳自己吧」、「認真妳就輸了，說很愛妳卻不敢給妳承諾就是一種屁話」、「他回覆的感覺就是情場老手，非常油膩」。

還有人分享自身經驗，「強烈建議先看身分證，我遇過類似情況」，網友表示對方什麼都好，成熟、多金、自律、溫柔、體貼、帥，所以當時她常常會想，這種人怎麼可能沒結婚，結果對方竟然真的已婚。網友苦勸「他就是想回味跟年輕妹子曖昧約會的感覺，會表現得紳士，好像因為愛妳所以能控制慾望，但其實只是已婚，不敢真的玩下去」。