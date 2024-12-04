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男友驚喜求婚超用心！她發現戒指來源秒傻眼：扮家家酒玩具？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友前陣子在旅行中被求婚了，但發現婚戒的來源後她心情卻相當複雜。示意圖／ingimage
有網友前陣子在旅行中被求婚了，但發現婚戒的來源後她心情卻相當複雜。示意圖／ingimage

交往中的情侶突然被另一半求婚是一件開心又驚喜的事，不過一名網友前陣子在旅行中被求婚了，但發現婚戒的來源後她的心情卻相當複雜。

一名網友在Dcard「結婚板」發文，她和男友是婚友社認識的，至今已交往半年，上週第一次過夜出遊時，在海灘上被求婚了，令她相當驚喜。男友很用心、籌備很久，製作精美的相框，是用火柴燒才看得到兩人合照的那種，男友也表示，前一天擔心找不到合適的地點及時機還睡不好。原po非常喜歡他送的驚喜橋段，但求婚戒卻讓她一言難盡。

當下原po雖然對婚戒不太滿意，但畢竟是對方用心準備的求婚，對方甚至還自製信封相框，「運費還比材料貴」，雖然她表面上沒說什麼，但內心相當在意，沒想到今天以圖搜圖後發現原來求婚戒是網購「一只69元」的不鏽鋼戒指，她不禁直呼，「扮家家酒的玩具還真的不如不要給」，令她心情相當複雜。

原po表示，平常沒收過對方送什麼像樣的禮物，倒是自己常送他歐美牌衣物及包包。69元的求婚戒指令她相當羞愧，雖然知道對方不是浪漫的人。但一個年薪百萬有車有房的工程師，「這樣的求婚叫我如何接受」，她甚至打算買一個自己喜歡的鑽戒假裝是對方送的，「真的覺得好傷心喔」。

網友紛紛提出想法，「會補正式婚戒嗎？不會的話別結了」、「才半年真的認識得足夠了嗎」、「連求婚這麼重要的場合，都要上蝦皮買的銅板價戒指，選這樣的人婚後真的會幸福嗎？喝一杯飲料都比這戒指貴了」、「直接拿蝦皮那張圖問他，跟你送的一樣耶～還是你在這家訂的？」、「光是說出運費都比材料貴這句話，我就知道你在他心中的價值了。看來你還贏不過運費吶！」。

有網友則建議跟對方溝通，「半年就要結婚…很勇哦，至少同居生活一段時間，1-2年後知己知彼比較穩…」、「價值觀不合就不要結婚了吧，或是你可以直接跟他說還是好想要一個鑽戒或品質好一點的婚戒」、「重點是你跟他相處下來，有讓你產生相與他共渡一生的想法嗎？如果有，可以試著跟他討論看看，他的想法跟戒指的來源，要走入婚姻的話，這點溝通還是很必須的」。

不過有網友幫忙緩頰，「他是不是不知道你的指圍，所以先買一個求婚用的想說之後帶你買鑽戒，然後又因為理工腦袋想說既然之後會補，這個求婚用的就不用買那麼貴？」。

婚姻 戒指 求婚

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