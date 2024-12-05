當心老愛吹噓的他！日媒分析三大地雷性格男性 最不適合交往
一段感情是否能順利進展，性格扮演非常關鍵的因素。有些不好的性格特徵，往往在交往過程中，就會顯露出一些端倪。日本網站「beauty news tokyo」近來就分享哪三種性格的男性，很可能是不適合交往的地雷。
1. 談話時常常自吹自擂
在結識對象後，男性當然會希望能夠讓對方更深入瞭解自己，因而時常談起自己的事情。儘管是人之常情，但要小心老是愛吹噓自己的人。好比講自己學生時代有多優秀、多受歡迎，或者主動透露自己年收有多高等等，這些都是地雷的徵兆。反之，願意表達自己有什麼缺點及失敗經驗的人，才是想認真構築信賴關係的人。
2. 不懂得控制話題
雖然說吹噓自己的男性不好，但如果不太會聊天也不妥當。好比說談到某件有興趣的事，就滔滔不絕個沒完，對方都已經聽到沒興趣了還繼續講。如此一來，就容易造成明明講了很多，但另一方卻完全沒有聽進去的情況。而且這類的男性，往往也不懂得察言觀色，因此難以體諒到他人的感受。
3. 不肯認錯
絕不承認自己錯誤的男性，可說是相當危險的類型。這類男性因為有過於強烈的自尊心，即使自己有錯也會推卸責任給他人，無法坦率地道歉，因此很難建立起信任關係。此外，這類男性往往認為自己很優秀，總是擺出高高在上的態度，因此容易在職場或人際關係中，產生霸凌等事件。
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