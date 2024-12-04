「是要勾引誰？」人妻穿短裙回婆家 婆婆訓斥說教：都結婚了
結婚的女人沒有穿衣自由？一名女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」發文抱怨，自己近日穿著短裙回婆家，沒想到被婆婆抓進房間數落一番，要求她別穿這麼短，因為已經嫁人了，一席話讓她超傻眼大喊「我爸媽都沒說什麼了」。
原PO表示近日穿短裙回婆家時，婆婆竟然把她叫到房間，要求她下次回來不要穿那麼短，表示都已經結婚了「穿成這樣是能看嗎？是要勾引誰」。無法理解的她在貼文中反嗆為什麼不能看，明明自己在家也穿這樣出門，爸媽都沒說什麼了，婆婆憑什麼說三道四。
「結婚了，女人就沒有穿衣服的自由了嗎？」她不滿的說，本身心術不正的人、思想骯髒的人，才會把別人想得那麼骯髒。更直言不懂得尊重別人的人，不值得別人尊敬，怒嗆「公婆也永遠不是我的爸媽」。
貼文底下網友紛紛留言「你老公都不在乎了婆婆管那麼多」、「別理他，自己開心就好，不然就少回去」、「對付這種人，沒什麼好客氣的」、「穿什麼關她什麼事呀！她自己不能這樣穿也不用嫉妒你吧」、「你要直接跟她講啊！笑著說我就喜歡穿短裙不然我以後別來了，氣死她」。
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