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高富帥沒用！妹子列「可走一輩子」擇偶條件 反遭吐槽：找工具人？

聯合新聞網／ 綜合報導
女網友列多點理想男友條件，表示要符合才能走下去。 示意圖／ingimage
女網友列多點理想男友條件，表示要符合才能走下去。 示意圖／ingimage

尋找伴侶的路上，不少人會先列出條件，篩選未來適合一起走下去的人。一名女網友在Dcard發布貼文，分享自己的擇偶條件，強調帥和有錢對她而言都沒有用，只需要一位「願意付出」的男友，她表示願意關心妳、愛護妳、照顧妳、不隨便發脾氣等等，以上條件都具備才是「可以走一輩子的人」。

原PO表示單身的時候自己偶爾會跟交友軟體上的男生約會，有的男生是互相約到集合地點，有的男生會很紳士的約在一處定點載她。而她的擇偶標準重點就是想選擇對自己好的人，所以最後在眾多追求者中，她選擇了最用心的。她強調除了對自己好以外，情商脾氣、內在價值觀、品德也都要考量，其他還包括像是出問題時不會亂發脾氣，出去玩會來接送、對店員很客氣、不耍大牌、出去玩會想到她幫忙帶禮物回來、對父母孝順有禮貌、樂於幫助朋友照顧大家，以及彼此對未來有共識。

她舉了前男友為例，表示比他有錢、比他帥的都有，但自己最愛他，因為對方很用心也很善良老實，所以真心覺得男生長得帥、賺很多也沒用，畢竟不願意投資在自己身上都等於0。她感嘆年輕時認定的加分條件，現在都覺得不是重點，願意把心力和資源投注在女生身上的男人，才是可以走一輩子的。

貼文曝光後網友紛紛回覆「不錯呀，聰明的選擇，知道自己要什麼就好」、「一定要對女朋友好的」、「我跟妳想法一樣」、「妳肯定在情海浮沉踩坑才能獲得寶貴的經驗，戀愛腦單向付出都是慘痛」。不過也有不少人吐槽「妳只是想要一個工具人，醒醒」、「重點，妳在這段感情中有回饋嗎？如果只希望別人單方面為妳付出那還是放過他吧」。

價值觀 兩性關係 男友

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