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長輩決裂與晚輩無關？阿姨收喜帖卻預告鬧事 新娘討罵「自找麻煩」

聯合新聞網／ 綜合報導
如果家中有長輩不合，做晚輩的也會很為難。圖／ingimage
如果家中有長輩不合，做晚輩的也會很為難。圖／ingimage

如果家中有長輩不合，做晚輩的也會很為難。近日有網友在Dcard發文，表示自己的媽媽和阿姨決裂多年，但本著長輩的事不要影響晚輩的想法，原PO還是與阿姨保持著友好的狀態。

最近原PO要結婚，本來媽媽沒要邀請阿姨，但原PO還是送了喜帖給阿姨，且沒有告知媽媽這件事。

誰知，阿姨表示她要到婚宴現場鬧事，但同時也祝福原PO幸福，這讓原PO覺得阿姨瘋了。她表示這不僅會影響到自己家，也會影響到老公一家，讓她現在不知如何處理。

有大量網友留言表示原PO就是活該，「為什麼要在自己的人生大事做這麼多餘的事情，而且還為了自己臉面背刺媽媽…自己刨的坑自己填」、「你好棒，自己的婚禮自己砸，製造出問題也沒解決能力，真棒」、「你真的自找麻煩欸，阿姨有比媽媽重要嗎？你媽就也沒有想要邀請阿姨了，如果你媽知道你邀請阿姨來，她一個不爽結果你媽也不出席了」。

也有網友給原PO提了一些建議，「事前可跟幾個較親的親戚尋求幫助，能先處理就先處理。預先跟餐廳主管說當天可能發生的狀況，當天的招待看到人先帶走離開現場」、「你得趕快告訴媽媽，這件事你一定要在婚禮前處理妥當，否則你的婚姻一定會蒙上一層陰影，你的婆家絕對無法忍受這種羞辱的」、「我是覺得改場地或者是改日期啦」、「她來鬧場直接報警讓她丟臉囉，順便一起決裂～這種阿姨不需要保持友好」。

Dcard 婚禮 晚輩 結婚 長輩 阿姨

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