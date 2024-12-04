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買不起房只能分手？對女友太大方遭反噬 他懊惱：早知吃路邊攤就好

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友的女友表示要「買房」才願意結婚。示意圖／ingimage
一名男網友的女友表示要「買房」才願意結婚。示意圖／ingimage

「大方」往往是吸引人的特質，但過於大方可能為難自己。一名男網友發文，他平時對女友很大方，但對方表示要「買房」給她才願意結婚，然而他的存款很吃緊，無法負擔，可能走向分手，因此忍不住抱怨：「早知道我就不要那麼大方，為了存錢買房要跟女生計較才行。」

一名男網友在Dcard發文，表示他和女友彼此都很合適，他本身也有結婚的意願，但女友表明要「買房」給她才願意結婚。原PO查看過戶頭的存款和看過預售屋，發覺他的薪水要負擔現今的房價非常吃緊。

原PO表示，他很難給女友一個滿意的答案，可能最後會走向分手，但看到彼此以前出遊的照片、一起參加活動的回憶、一起過的生日，在現實的壓力之下，一切都化為泡影了，不禁感嘆：「所有的東西都是假的，只有鈔票是真的，社會就是那麼現實。」

原PO坦言，以前為了交女朋友，表現得很「大方」，買什麼東西都盡量出錢，以為這是愛一個人的表現，沒想到會落得如此結局，懊悔自己過去應該計較一點，「平常給女友吃的大餐和旅遊，應該改成吃路邊攤和便宜旅館就好。」

此文一出，不少網友勸原PO分手，並且要對自己好點，「無論男女我覺得不是不能付出，而是付出前要先衡量自己的能力，先把自己照顧好」、「現在醒還不晚，對自己好比較重要，真的不要被pua就傻傻的白送錢給別人」、「這種女人，直接分就好」、「分吧，這種無解，價值觀問題」。

也有網友認為，原PO存錢也買不起預售屋，可考慮中古屋，「台灣這個房價可不是你省一點約會費用就買得起的。你算一下和她交往多久，難道花費已經好幾百萬可以當頭期款了嗎」、「預售屋？能力不夠就買中古的啊，兩房一廳也是房，你的狀況就算你AA存到頭期，貸款也過不了」。

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