這樣問是在拋球？網列四個女生喜歡你的訊號：一動作宣示主權

常常不確定有好感的女生是不是對你有意思？「熊熊交友」在Instagram和Dcard都設有帳號幫網友「牽線」，近日在Dcard發布文章，教大家四招判斷身邊的女生是不是在對你發送好感信號！

首先男生要先了解一件事，「為什麼女生都要用暗示的不明說」以及「為什麼當女生暗示發現沒有效後，會急速撤退，甚至表現冷漠」。熊熊交友指出，首先是因為「女生比你還怕被拒絕」，雖然男生在做球、告白時也很怕被拒絕，但其實女生更怕，因為女生的人際關係比男生更加密不可分，太過熱情很容易被冠上花癡或是被人背後嘲笑，所以女生們大多數會以暗示的方式自保，失敗時更會立刻變得冷漠來保護自己。

以下四點就是女生給你的好感信號：

一、衍生圍繞著你的話題

這時，如果你開啟的話題是她不感興趣的，但她還堅持衍生下去，那可以說是十拿九穩。

二、徵求你對於她外在的意見

愛漂亮是大部分女生的天性，當她開始問你自己是否胖了、哪件衣服好看時，就代表有機會！生活中，我們可以常常看到女生這樣問男友，那是因為女生總是希望在喜歡的人面前保持完美、漂亮的模樣，所以會在意喜歡的「他」的意見，女生如果會詢問你關於她外表的意見，那就是對你有興趣了。

三、對你的生活充滿好奇

女生對你有興趣就會想去了解你的生活、步調。當女生在問候的時候，其實也常常一邊幻想跟你在一起，想像生活是不是多采多姿。所以假設男生對女生也有意思，千萬不要回一些沒營養的垃圾話，或是不給出具體回答，例如「隨便啊，就打打遊戲」、「不知道耶，回家就睡覺」等等都是大忌，可能會讓女生的幻想破滅，失去興趣。

四、積極參與你的社群軟體

按讚以外，更重要是留言。如果一位女生常常在你的文章下面留言，那就如同宣示主權般，如果自己也有意願的話，就要好好回應人家喔！