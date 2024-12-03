媳婦怨出差被公婆說「外面有人」 當家長代表又被唸：想從政？

婆媳問題一直是許多家庭的惡夢，日前有位媳婦發文表示，跟老公結婚快20年了，公婆對她總是各種誤解，連老公幫忙說話也沒用。近期她到外縣市出差，公婆就幻想「媳婦外面有人」；孩子的導師請她擔任「家長會代表」，結果婆婆又罵她「很有野心，亂參加，不知道想要搞什麼」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己個性溫和，平時很難生氣，但公婆對她有各種誤解，剛開始她會積極解釋，卻被說成「在頂嘴」，後來索性對公婆採取冷漠態度，因為連老公幫她解釋都沒用。前陣子原PO因為工作出差，卻被公婆幻想「外面有人，要老公多多注意」，接著她工作遇到瓶頸，想休育嬰假來照顧小孩，公婆又說她「不想工作了，很懶惰」；育嬰假結束後復職，公婆又酸說「在外面過得很爽」。

原PO坦言，「我跟公婆的關係已達到無法相處的地步，幸好我工作忙碌也不用跟他們經常相處，但不跟他們互動，又會說我驕傲自大，目中無人」。近期她參加班親會時，學校導師請她擔任家長會代表，原PO也體諒老師要找合適人選，於是答應下來，但不出席任何活動，卻在相關邀請函寄到家裡時，信件人寫上家長代表加上她的名字，婆婆看到後跑去跟公公告狀，說「媳婦很有野心，亂參加這個家長會，不知道要搞什麼，難道要參與政治嗎？這麼愛捐錢嗎？」

原PO無奈表示，「為什麼婆婆這麼愛幫我寫劇本啊？真令人厭惡，她說的內容都與事實有明顯出入啊」。

文章曝光後，網友建議「不用跟這種人解釋，當他們有病，幫妳消業障就好」、「這些老人最喜歡製造紛爭、惹事生非，妳老公都不擔心的事情，他們要擔心個鬼？有這精神去找事做不是很好嗎？還要假借關心之名來行騷擾之實，現代婚姻最不缺這種長輩」、「怎麼做都不對，別理他們吧，自己開心最重要，日久見人心」。