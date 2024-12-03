翻男友舊動態見前女友 幸福模樣讓她崩潰「好像更愛前任」

伴侶的前任常成為現任心裡難以跨過的那道坎，一名女網友在Dcard發布貼文抒發心情，她坦白近日看了男友Instagram的限時動態典藏，看到對方與前任的點點滴滴，雖然知道都是過去式，但兩人曾經的幸福模樣，還是忍不住拿來比較，直呼「好奇心作祟，結果看完開始很難過」。

原PO表示原本就知道男友有一個交往2年的前任，根據她了解應該是男友最久，推測可能也是最愛的前女友，但交往到後面因為一直吵架，最後還是分開了，而身為現任的她看到他們那些回憶其實還能承受，主要是看得出來男友當時一定非常非常愛那個女生。

她傷心解釋，男友的每一個文字跟照片、影片都是滿滿的愛，女生出現在他限動也很頻繁，反而現在正在交往的他們出現頻率沒有那個女生高，讓原PO忍不住反思男友是因為被傷害過，還是一、兩年的時間對愛情態度有所改變，最擔心的是自己長得沒有那麼上相、身材沒有前女友那麼好，所以男友才不發她（限動）。

貼文引來不少網友留言，「沒關係，我前任從未發過我，沒人知道他有女友，家人也是」、「我可以說應該是經歷過一次很深的愛情，被分開消失之後，人對於愛情的態度真的會有差」、「明明知道不要去看，但就是會手賤去點」、「不同階段真的對感情有不同方式，不是愛多愛少的問題，原po沒事的」。

也有人向原PO分享經驗，表示自己經歷了學生時期與出社會兩個階段的戀愛，學生時期真的很喜歡曬另一半，但出社會後覺變得比較低調，除了不想被八卦，也發現不是當事人的話，感情結束得多唏噓，其實都沒人在乎；雖然學生時期轟轟烈烈，但其實也沒有比較喜歡那一任，反而現在交往的對象是最愛的。這名網友表示原PO如果想要知道男友是不是在乎自己、愛自己，其實從很多地方都可以觀察，「你們一起做什麼他都會想拍照紀錄、把妳介紹給他朋友或家人、做任何決定時有想到妳，這些其實都算」。