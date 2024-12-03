她不滿大嫂為工作請公婆顧孩子 網吐槽：妳哥不用幫忙嗎？

姑嫂、婆媳之間的關係常常影響家庭氣氛，日前有位女網友發文表示，她大嫂在姪子滿1歲時回去工作，現在晚上都把小孩交給公婆（原PO父母）照顧，讓她氣炸表示，「把我爸媽當免費保姆嗎？我真的覺得她很沒責任感」。對此，許多網友吐槽「那妳哥不用負責嗎？」

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，大嫂平常將姪子交給托嬰中心顧，雖然會去接孩子放學，但接到小孩後又去忙，而且還說「工作會比較忙，晚一點下班」，然後把小孩交給公婆照顧，讓原PO氣炸表示，「沒人欠她欸，把我爸媽當什麼免費保姆嗎？雖然她偶爾會請我們吃飯，但我真的覺得她很沒責任感，大嫂說什麼現在是她事業關鍵期，我看她平日育兒比例是事業90%、育兒10%，下班才會把小孩接回房間睡覺，真的很爽，什麼都不用做，孩子洗澡也不用幫忙，這麼重視工作那當初幹嘛生？」

原PO接著表示，她上次有隨口暗示大嫂「自己的事，自己的孩子不要麻煩我爸媽（公婆）照顧」，結果大嫂就生氣帶回娘家，要幫忙的時候都改成找娘家媽媽照顧，讓原PO氣憤喊，「真的不讓我們婆家看到孩子了，我已經兩個禮拜沒有看到我姪子，她有什麼問題啊？」

文章曝光後，原PO被許多網友批評，「我就問，妳哥呢？」、「妳哥不幫忙？不然叫妳爸媽把他們趕出去」、「妳哥成年了嗎？妳說妳大嫂90%工作、10%育兒，那妳哥100%工作、0％育兒，妳很雙標耶」、「男生在外工作就沒關係，女生在外工作就是沒責任感？雙標仔，笑死人」、「如果妳哥哥會賺錢，妳大嫂需要把小孩丟著去上班嗎？所以不要把責任全部推給大嫂，妳這個問題可以直接找妳哥溝通，如果妳覺得爸媽太累，那就叫妳哥讓大嫂不用上班」。