不在意女友找砲友！他介意1事想分手 網友傻眼：雙標又玻璃心

11月恰逢雙十一購物節又是黑五，網購折扣、活動多，不少人會趁此機會下單商品。一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示近日看到男友購物車有兩雙同款鞋尺碼分別是27和24，但她的尺寸明明是22。更離譜的是那雙鞋她已經有了還是新買的，說不通的理由和男友愛說謊的習慣，讓她不禁懷疑大喊「真的好想知道24號腳的那位少女是誰，不要再讓我心神不寧了」。

2024-12-03 12:46