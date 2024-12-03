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不在意女友找砲友！他介意1事想分手 網友傻眼：雙標又玻璃心
現今社會風氣自由，不少人感情觀念越來越開放。一名男網友分享，近期發現遠距離的女友會找固定砲友解決性需求，因為自己外派應酬也會約砲，就互不干涉彼此。不過，女友卻因為要求1件事，讓他難以接受，直呼「這個女友還能要嗎？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在Dcard以「關於女友坦承自己有固定砲友」為題，指出自己和女友是遠距離關係，雖然知道對方有固砲，但自己應酬也會約砲，就不太在意。後來得知女友認為固砲很安全，愛愛都不會戴套，但跟他就要求戴套，讓他直言「這個女友還能要嗎？」
貼文一出後，多數網友都看傻，「跟砲友無套，跟你有套？你不覺得你才是砲友嗎？」、「開放式關係，但你雙標又玻璃心，我可以這樣理解吧」、「WTF，你們兩個很配，拜託別分手，在一起長長久久」、「你們兩個屬於是潘金蓮遇上西門慶啊」、「什麼鍋配什麼蓋，結案」、「難得的賢妻良母，和您真是天造地設，怎不能要？當然要」。
不過，也有不少人認同原PO女友看法，指出「會不會她覺得你比較亂，她會怕」、「你女友只有1個固定砲友，而你是到外地工作應酬，都可能跟其它女人打砲，你性生活更亂沒錯啊」。
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