男友購物車放2雙同款鞋 她瞥見尺碼驚覺有鬼：不是買給我！

11月恰逢雙十一購物節，近期又有黑五，網購折扣、活動多，不少人會趁此機會下單商品。一名女網友在Dcard發文抒發心情，表示近日看到男友購物車有兩雙同款鞋尺碼分別是27和24，但她的尺寸明明是22，而且該鞋款她有一雙新的，男友的理由也無法說服他，讓她不禁懷疑大喊「真的好想知道24號腳的那位少女是誰，不要再讓我心神不寧了」。

原PO表示近日男友在逛蝦皮，就在一瞬間，她看到男友購物車裡加入了兩雙converse的鞋款，一雙27號另一雙24號，然而她的尺寸卻是22號。當下她沒忍住，直接問24號是要買給誰，男友回覆「那時候特價111想說可以買，可是沒有22所以先下24」。面對男友的說詞，她並不買單，表示當下非常傻眼，因為男友下單的那雙她早就有了，而且還很新，也沒說過要再買第二雙。

貼文曝光後網友紛紛回覆「女生真的很厲害，能在各種的蛛絲馬跡中找到出軌的證據」、「有時剛好缺貨真的會先亂選其他尺寸，但妳已經有同款就超級可疑」、「感覺就是買給其他女生的，22跟24差這麼多」、「妳太傻了現在講是打草驚蛇，應該等他結帳看是給誰」、「如果我要的尺寸沒有我會先隨便選一個放進購物車，等要結帳時再來看看有沒有補貨，但妳已經有了這樣就很奇怪」。

原PO也補充後續發展，後來看了一眼男友的購物車，發現裡面兩雙鞋子都已經不見了，而她也不想再追究那雙24號的鞋究竟要給誰，感嘆男友的一面之詞，自己是沒辦法相信，因為他本來就是個說謊精，目前已經「放生」男友。