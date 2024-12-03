她當愛情軍師卻害哥哥百萬存款歸零 悲傷結局曝光網酸：兄妹都是白癡

男女之間交往，適度付出可以讓感情更穩固，但是過度付出卻可能招致反效果。一名女網友在Dcard發文「我哥談了一場付出百萬的戀愛」，透露哥哥曾跟一名樂觀開朗、外在形象正面的女生交往，結果期間不僅為女方花費上百萬，最終還以分手收場，卻也無可奈何。

原PO指出，日前正在規劃家族旅遊，於是向哥哥提議共同分攤全家人的旅費，希望給大家一個驚喜。原PO提到，旅遊金額平分下來，自己和哥哥需各自分攤25~30萬元，想不到哥哥卻問原PO能不能幫忙先墊這筆錢，然後再每月攤還1萬元。

原PO聽完傻了，「我整個震驚，我哥怎麼可能2、30萬都要跟我借⋯」。細問之下才知道，原來哥哥的存款，被過去交往一年多的女友「榨乾」了。原PO形容哥哥的前女友不僅人長得漂亮，IG帳號也經常發一些很正能量的文章，給人一種開朗樂觀的感覺，並且養了一隻龍貓，讓原PO以為對方個性很棒、工作態度認真、善良，「反正各方面都讓那時候的我覺得，是值得我哥追求的女孩子」，於是希望哥哥能主動對女生展開追求。

原PO表示，自己當時已經結婚，不過哥哥還單身，加上也不懂得如何追求女生，所以在交往過程中聽進許多原PO給的建議。起初女方因為工作業績達不到標準，希望哥哥幫忙出點錢，原PO也極力要哥哥去做，以便讓女友能安心休假，兩人再一起外出約會。

原PO提到，一開始以為女方的工作是負責幫廠商代言產品，以為哥哥只需掏出幾千元就能幫女友衝刺業績，並帶回一些實用的產品，殊不知是直播禮物，且一次就得花上好幾萬台幣。好在事後雙方有甜蜜出門約會，哥哥也拍了多張照片與原PO分享。

然而過了一陣子，哥哥就跟女友發生矛盾，起因是女方常常因為工作忙碌不能碰面，雙方已經很久沒見面了。原PO聽完便回答說，「我和我老公初期不也是偶爾約會而已，又還沒確定在一起一輩子，我初期也是選工作啊，是後來結婚了要生小孩，加上更加了解老公為人，我才放心把工作排在家庭後面」，於是哥哥選擇去跟女方認錯道歉，並且再度花錢買直播禮物。

原PO表示，哥哥跟女友交往期間都是「陸陸續續幾千元的花費」，間中一度感情越來越甜蜜。直到有一次，女方表示有一個很棒的工作機會要靠直播拿到，不過金額相當龐大，哥哥已負擔不起包攬所有禮物的金額，只能盡力去做，同一時間也讓自己的存款歸零，卻換來女方情緒崩潰，「她覺得我哥沒有全心全力的幫她」。

原PO坦言，哥哥為了哄女友開心，選擇貸款一大筆錢，讓女友能順利圓夢，原本以為做到這種地步能感動女友，想不到最後兩人還是分手了，「我哥談了一場百萬的戀愛」。

文章曝光後，網友們紛紛留言，「看完文章覺得你們兄妹倆都很白癡，對方很明顯只是看上你哥的錢，妳還覺得女生跟你哥是有相愛的？你哥有砸錢，當然可以出去約會拍甜蜜照啊」、「這場（妹妹）助攻真的誤會大了，沒有相愛，你哥就是很好坑的客戶而已」、「對方只是在網路上經營人設，就被你們認為是好女孩，提醒：網路如虎口」、「抱歉，但真的忍不住想說，妳跟妳哥究竟是社會經驗太少，還是被保護太好，妳哥真的有點被妳坑慘」。