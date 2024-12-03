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媽媽醒來驚覺床上不見女兒！下秒見她這樣睡 網友分享更離奇場面

香港01／ 田中貴／報導
示意圖／ingimage
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小朋友睡姿千奇百趣，部份更懂得「瞬間轉移」秘技？有位媽媽在Threads上傳女兒的奇特睡姿，最近陪伴女兒睡覺，但突然驚醒時會發現女兒不在床上，而是整個人以半躺半倒下的姿勢躺在衣物籃子內，而且不止一次。原po又形容女兒會在家中不同位置睡覺，例如沙發椅背頂、木櫈坐墊等等，而且有時更出現頭下腳上的睡姿，卻看來睡得十分安穩。

貼文引來許多網友共鳴，不少人更分享自己子女千奇百趣睡姿或睡覺位置，有小朋友將嬰兒車下方雜物籃當作吊床來睡覺，更有人笑言「半夜驚覺女兒不在床上，找了很久才發現她跑到房間角落的行李箱裡面睡」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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文章授權轉載自《香港01》

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