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小姑補貼5000元「一家3口每週蹭飯4天」 給錢開始喊：菜色差

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友每天都在婆家煮飯，小姑一家三口都會回來吃飯，自願補貼5000元菜錢後，就開始「嫌棄菜色」。圖片來源／ingimage
一名女網友每天都在婆家煮飯，小姑一家三口都會回來吃飯，自願補貼5000元菜錢後，就開始「嫌棄菜色」。圖片來源／ingimage

婆媳、妯娌關係常常讓許多人困擾，日前有位媳婦抱怨「公婆人很好，我每天都回家煮飯給大家吃，但有天小姑提出補貼我5000元買菜費後，就開始嫌棄菜色」，讓她無奈表示「說得好像給了我5萬一樣」。

一名女網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，自己跟公婆同住，倆老也吃得很簡單，因為她跟老公一起開公司，時間比較自由，所以都常常回家煮晚餐」。原PO說小姑雖然出嫁了，但因為也住在附近，公婆會邀請小姑一家三口來吃飯，她覺得沒差，不過事後稱「這是惡夢的開始」。

她指出，三個月前小姑可能覺得不好意思，主動提出「補貼5000元菜錢」的提議，她說不用，但在小姑堅持之下就收下了，沒想到對方開始嫌棄菜色不好，還說「每個月都有給錢，為什麼吃得那麼差？」，讓原PO無奈表示，「每個月只給5000元，你們一家三口至少一週回來吃4天，說得像是給了我5萬一樣」。最後，原PO不客氣對小姑說「以後我不煮了，我不想拿一點點錢還被控制、被質疑，我想煮就煮，不想煮就不煮」。

文章曝光後，許多網友大讚，「做得好！」、「叫小姑自己拿5000元去點外送，愛吃什麼點什麼，5000元應該可以吃兩週」、「這樣做就對了」、「看來小姑是不知道柴米油鹽的昂貴，或是本身沒有在買菜」、「真是有夠敢的，花一點錢把嫂子當傭人？」、「做得好，乾脆改成給她6000元，（原PO）一家大小去小姑家吃」、「不要臉天下無敵！真以為拿5000元就很大一樣」、「5000元帶全家吃16天已經很好了好嗎？她好意思？」

還有網友幫忙精算，「5000元吃16天的話，平均一天一餐312元，312元分給一家三口吃，平均一人只花了104元就吃到妳煮的一餐」、「5000元給三個人吃一個月，每週回來吃四次，我家光是一天三餐加上宵夜，就要1000元」。

公婆 小姑

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