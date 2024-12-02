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媽媽強硬教養小貓…她崩潰憂「越來越敏感」 網皺眉：搬出去

聯合新聞網／ 綜合報導
她抱怨自己養的新貓縱是被媽媽施壓變得敏感。 示意圖／ingimage
她抱怨自己養的新貓縱是被媽媽施壓變得敏感。 示意圖／ingimage

貓咪個性古靈精怪、天性敏感，不同貓咪有不同的照顧方式，剛接回家的貓咪更是不能強迫牠適應環境，以免造成反效果。一名女網友在Dcard發文抱怨，近期剛養了一隻新貓，個性好也黏人，然而因為不熟悉環境，目前還是比較敏感，沒想到媽媽完全不體諒，主張「動物就應該服從」，硬是抓著貓咪認識家裡的其他動物，不然就是抓著不放牠走。

原PO表示最近剛養了一隻貓，帶回來的時候已經6個多月大。個性差不多定型，但牠可能因為到新環境不熟悉，所以看到家裡的其他動物會打牠們，遇到這種情況她會制止或是噴水讓牠知道是錯的。好不容易改善，媽媽卻開始作亂，她表示媽媽不僅強迫小貓去認識其他動物，還會硬抓著不讓牠跑走，讓她很不理解媽媽的作為，痛批「明明知道貓咪處於很緊張狀態，還老是強迫牠，逼著牠趕快適應，養貓不是這樣養的吧」。

原PO抱怨明明該先讓寵物自己慢慢適應，自己放鬆警惕的時候自然會跟家裡的人接觸，也會慢慢開始信任人類，一開始就以強硬的態度對待牠只會造成反效果。她難過表示，好不容易培養了貓咪對自己的信任，但媽媽這操作下來讓小貓又對人類更警惕，雖然摸貓的時候牠也會撒嬌，但感覺貓脾氣變差、容易生氣。

她表示自己有跟媽媽反映，但媽媽居然拿家裡的另一隻貓做比較，還反嗆「又沒咬我，是咬妳」，原PO無奈反擊，「妳這樣教牠只會導致牠以後反應更大，教寵物應該要有耐心才對」。

貼文曝光後，網友紛紛回覆抨擊，「妳想照顧一個生命，但自己卻沒有能力給牠一個適當的環境，所以問題是妳自己」、「妳搬出去住就可以愛怎樣就怎樣了」、「妳是不是要思考一下現況不太適合養寵物」、「妳們家的貓跟狗不是教不會，是妳們不會教」、「建議妳把貓送養走，自己也經濟獨立、搬出去住，等情緒穩定、環境適合、教養知識都有以後再養自己喜歡的寵物吧」。

也有網友以自身經驗建議，「我媽以前也不太懂貓，我跟她說一些養貓知識，她會覺得我在教育她的感覺」，後來她讓媽媽多關注一些行為訓練師或一些介紹貓貓的社群帳號，媽媽就很聽得進去。

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