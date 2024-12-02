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男年收150萬嫌女友沒上進心 網不挺：人生不是只有工作

聯合新聞網／ 綜合報導
他嫌女友沒上進心，反遭網轟「別耽誤人家」。 示意圖／ingimage
他嫌女友沒上進心，反遭網轟「別耽誤人家」。 示意圖／ingimage

學生時期在一起的情侶，出社會後往往要經歷各種現實考驗。一名網友近日在Dcard上發布貼文求助，表示自己和女友從大學就開始愛情長跑，如今他已年薪百萬，女友卻只有80萬。即使兩人有共識未來想要買房生小孩，女友卻沉溺於現在的生活，喜歡在閒暇時間畫畫、看書，這讓他很難接受，無奈表示，「感覺我們現在離未來還有很大一段距離」。

原PO表示自己在科技業工作，目前年薪150萬元左右，女友則是80萬。兩人大學認識時很甜蜜，各方面都很合拍因此沒有想太多，然而出社會後才發現雙方想法並不一致，原PO認為應該趁現在還年輕，同時景氣還算可以的時候打拚，雖然女友的領域不一樣，但以她的學歷，只要願意也能有更多的發展空間。然而對方每天回家就是癱著，也沒有要再進修的意思，反而熱衷發展個人的興趣，像是閱讀人文哲學類的書籍和畫畫，他直呼「感覺整個人已經開始養老了」。

他自己其實希望未來能跟女友一起過上更好的日子，兩人也有共識，希望能買房、生小孩。他表示雖然和女友談過，問她「就這樣領這個死薪水好嗎？」，對方仍不以為意地回答道「也不錯」，讓有心成家的他非常不能接受，找不到宣洩出口，只好上網抒發心情，並詢問網友該如何激起女友的上進心。

貼文發布後，網友紛紛抨擊，「你最好的選擇，就是換一個你認為能夠『匹配』你上進心的女友」、「不如你直接說你的上進心是希望她賺多少？不然看起來就是嫌棄她賺得沒你多而已」、「人生不是只有工作，人家培養自己的興趣有什麼不對，很自以為是」、「上進心是上班時間努力吧，下班就是要好好休息啊」、「人啊不能只有賺錢，有些興趣愛好才不至於枯槁，她就是再重新滋養自己而已」、「你無法接受就趕緊讓她換個對象，麻煩不要浪費她的時間」、「有些人就是想躺平，你不喜歡、不接受就滾開，幹嘛逼人家改變」。

兩性關係 職場

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