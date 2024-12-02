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查看監視器讓人妻崩潰 她聽到老公1句話心寒：我觀念有問題？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名人妻聽到老公跟婆婆聯合批評她，讓她十分難過。圖／Ingimage
一名人妻聽到老公跟婆婆聯合批評她，讓她十分難過。圖／Ingimage

有些人會擔心家裡遭小偷，或是有其他意外，所以放監視器來監控避免危險。不過日前有位媳婦痛訴「監視器毀了一個幸福的家庭，要不是監視器，我也不知道婆婆背著我說三道四，隊友（老公）也說我沒有做媳婦的樣子」，她難過表示，「我們結婚不是要來取悅你爸媽的」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，監視器拍到婆婆對親朋好友說她閒話，跟隊友（老公）訴苦，而老公也沒有幫她說話，還指責「做媳婦沒有媳婦的樣子，碰到面打招呼就閃人」，讓原PO難過表示，「這樣錯了嗎？一定要跟著你媽一起說別人的閒話，才是好媳婦嗎？公婆又沒有養育我，不懂媳婦要做什麼，是我的觀念有問題嗎？」

原PO悲痛表示，「結婚不是我要退出我的家庭，你也要退出你的家庭嗎？為什麼我退出我的家庭，你卻要我融入你家？你媽到處在外面說我的不是，你卻要我當沒事？」她細數自己為家庭的付出，「買菜、洗衣、煮飯、接小孩上下課、買家用品這些，家中裡裡外外的打掃，哪一樣不是我做的？至於說我沒做好媳婦的樣子，我不服氣！我們結婚不是要來取悅你爸媽的」。

對此，許多網友安慰，「其實無須在乎別人怎麼說」、「姑婆講妳的不是，不是最傷心的，隊友一句『妳沒有做媳婦的樣子』，才是最讓人心寒的吧，不要內耗，做自己就好」、「辛苦了，我能體會妳的感受，我也曾經過這種生活，做越多越顧人怨，別的家庭成員沒問候人沒關係，媳婦沒問候人，當眾給難堪」。

也有網友感同身受表示，「我老公的兄嫂會特地打電話來講是非，講女人婚前就要能幫男方生兒子留丁，還要簽財產分開制，自己沒生兒子，沒簽財產分開制，不要臉講得不心虛，我拿電話分機聽到，最後我老公改電話號碼，切割不來往已十年」、「當時我直接嗆他們『要怎麼做媳婦？你來做！我也去工作，孩子怎麼安排，錢拿出來讓安親班顧！你們身體不舒服，也不硬撐，出去看醫生，回來躺床上，老娘動不了了！』，各自要吃要用自己去想辦法，那麼會講那麼厲害，就讓他們去做。人是自私的不惜福，自己做多他們一切覺得理所當然」。

媳婦 監視器

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