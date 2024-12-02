熱戀中見男友身分證才知「謊報年齡」！她頭皮發麻 網揭恐怖發展

不少人是透過交友軟體認識另一半，有網友透露她在交友軟體上認識男友，當時對方自稱年紀和她同年、生日月份比她小，一開始相當聊得來，自然而然就在一起了。不過她意外看到男友的身分證，發現男友謊報年齡，實際上比她大4歲，令她相當不知所措，求助網友並詢問該如何是好？

網友在Dcard以「男友謊報年齡」為題發文，表示和男友是在交友軟體上認識的，目前交往9個月，第一次見面就非常聊得來，因此自然而然地開始交往。男友對原PO說他年紀和她一樣，還比她小幾個月，沒想到她偶然看到男友的身分證時，發現竟比自己大4歲，「當下我能感覺頭皮在發麻，很震驚」。事後原PO並沒有質問男友，想讓他自己坦白，她也在後來的聊天中暗示沒有交過年紀比自己小的男友，而男友什麼話都沒說。

原PO提到和男友的感情很好，有說不完的話、價值觀也很合，和男友在一起相當開心自在，「我很不想相信他說謊的事實…但也開始懷疑他之前說的話是不是實話，我並沒有覺得年齡很重要，如果說破我們可能就回不去以前相處的樣子了，我會有芥蒂，但不說不信任他的感覺又一直存在」，她十分苦惱「該怎麼辦？說謊是不是只能分手了…」。

文章一出，網友紛紛留言「這種事情都能說謊不就代表他不擇手段嗎？那這種人也滿恐怖的」、「小事都可以說謊隱瞞，大事就是養小三、外面負債、以後要你背當保人，留著過年？別被蒙蔽雙眼了」、「說這種謊到底要幹嘛？好可怕」「如果他不說你就直接問他吧，這種事遲早都要說，問他這麼做的原因是什麼」、「一開始就不誠實的人，你還在那邊催眠自己三觀合」、「所謂的三觀合可能只是他很會而已」、「是勸你也不需要跟本人求證了，他一定很會說話，求證了也能騙你一堆理由讓你相信，你永遠不知道他在想什麼」、「連年齡都要說謊，不知道還有多少秘密」、「這種無聊的事都能說謊的人，連當朋友我都不會想要耶」。

也有過來人分享「被騙年齡+婚姻狀態（離過婚）路過，遇到這種人要小心欸，後來我被欠錢+車貸保人，還死賴帳」、「我也被騙過年齡，連名字也是騙的，姓朱騙姓蘇，接過老婆打來的電話，以為是打錯，因為姓氏錯了」、「我遇過謊報年齡+用假名，證件上面的都是假的，當時是熱戀期我偶然看到有兩張身分證有點嚇到」。

不過也有網友表示，「我男友也是用假年齡，後來他表示因為比較晚念研究所，但又希望匹配到學生族群比較有共鳴，所以才報小了三歲，滿合理的我有接受，可以試著問原因，再判斷他謊報的目的是否有理，也有一種可能是怕被認出來？」