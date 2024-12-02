小鳥胃平分餐費很虧！她怨男友總多吃半份餐賺翻 網吐槽：要感恩

不少情侶約會時，餐錢會以AA制為主。近日一名女網友在Dcard上發文抱怨，自己食量較小，和男友交往後餐費都以平分為主，也因此支出明顯上升，明明吃不多卻要付更多的錢，讓她心裡不太平衡。

原PO以「食量很小，卻要跟男友平分餐費」為標題發文，指出和男友交往後，總覺得在餐費上的支出越來越多，自己平時隨便吃一個甜甜圈就可以解決一餐，交男友後明明吃不了那麼多，卻還是配合男友去吃一份火鍋或是燉飯，因為只吃得下半份，最終自己剩下的部分都在男友肚子裡，直呼「他跟我交往真的很賺」。

網友看完抱怨文後卻是紛紛吐槽，「談戀愛不要計較這種小錢，不然就別談戀愛了吧」、「我自己覺得剩食物，對方願意幫妳吃掉要感恩，不然很浪費」、「各出各的啊，妳吃不完別給他吃不就好了」、「他是幫妳處理妳吃不完的份量，又不是拗妳分攤他自己想吃的量」、「每次都要幫小食量女友吃剩下的食物，我不覺得很賺啦」、「窮到要計較這些東西，或是窮到這麼小的東西就會影響妳的經濟是真的蠻可憐的」。

不過也有人為原PO補血，表示自己同為食量小的女生，所以吃到飽或有自助吧的餐廳本身就不會去，滷味、鹽酥雞自助餐夾不超過100元就很飽，小火鍋、便當或餐廳這種正餐沒吃完外帶回家也還能當晚餐吃，自己買的零食自己可以吃一個月，一人餐費一個月不超過5000，但交男友後常出去吃餐廳或共食平分，一個月餐費就會8、9千以上。也有人同意長期維持這樣的相處模式難免會覺得被占便宜，建議她直接向男友攤牌，「坦誠跟妳男友溝通，如果他批評妳計較，妳也可以看清兩人價值觀不同」。