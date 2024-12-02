快訊

國教署霸凌事件連環爆 教育部出手：本周內釐清事實

台中東區LaLaport女員工理貨 突倒地無呼吸心跳送醫亡

00919預估配息0.72元！19日最後買進 專家：28.8元以下甜甜價

聽新聞
0:00 / 0:00

小鳥胃平分餐費很虧！她怨男友總多吃半份餐賺翻 網吐槽：要感恩

聯合新聞網／ 綜合報導
小鳥胃女網友和男友約會一個月餐錢變超高，她嘆男友根本賺翻。 圖／ingimage
小鳥胃女網友和男友約會一個月餐錢變超高，她嘆男友根本賺翻。 圖／ingimage

不少情侶約會時，餐錢會以AA制為主。近日一名女網友在Dcard上發文抱怨，自己食量較小，和男友交往後餐費都以平分為主，也因此支出明顯上升，明明吃不多卻要付更多的錢，讓她心裡不太平衡。

原PO以「食量很小，卻要跟男友平分餐費」為標題發文，指出和男友交往後，總覺得在餐費上的支出越來越多，自己平時隨便吃一個甜甜圈就可以解決一餐，交男友後明明吃不了那麼多，卻還是配合男友去吃一份火鍋或是燉飯，因為只吃得下半份，最終自己剩下的部分都在男友肚子裡，直呼「他跟我交往真的很賺」。

網友看完抱怨文後卻是紛紛吐槽，「談戀愛不要計較這種小錢，不然就別談戀愛了吧」、「我自己覺得剩食物，對方願意幫妳吃掉要感恩，不然很浪費」、「各出各的啊，妳吃不完別給他吃不就好了」、「他是幫妳處理妳吃不完的份量，又不是拗妳分攤他自己想吃的量」、「每次都要幫小食量女友吃剩下的食物，我不覺得很賺啦」、「窮到要計較這些東西，或是窮到這麼小的東西就會影響妳的經濟是真的蠻可憐的」。

不過也有人為原PO補血，表示自己同為食量小的女生，所以吃到飽或有自助吧的餐廳本身就不會去，滷味、鹽酥雞自助餐夾不超過100元就很飽，小火鍋、便當或餐廳這種正餐沒吃完外帶回家也還能當晚餐吃，自己買的零食自己可以吃一個月，一人餐費一個月不超過5000，但交男友後常出去吃餐廳或共食平分，一個月餐費就會8、9千以上。也有人同意長期維持這樣的相處模式難免會覺得被占便宜，建議她直接向男友攤牌，「坦誠跟妳男友溝通，如果他批評妳計較，妳也可以看清兩人價值觀不同」。

AA制 兩性關係 約會

延伸閱讀

球賽更重要？男友緊盯12強賽 她旅程中遭放生回家：心酸酸的

網友初見即邀出國、環島…她婉拒後訊息超敷衍 網提醒：目的性很強

才剛磨合…男友帶爸回家讓膽小貓崩潰傷人 她苦惱：如何重拾信任？

膽固醇高不高？醫師教「看臉」兩處判斷 哈佛研究推3食物降血脂

相關新聞

小鳥胃平分餐費很虧！她怨男友總多吃半份餐賺翻 網吐槽：要感恩

不少數情侶約會時，餐錢會以AA制為主，近日一名女網友在Dcard上發文抱怨，自己食量較小，和男友交往後餐費卻都以平分為主，也因此支出明顯上升，明明吃不多卻要付更多的錢，讓她心裡不太平衡。

熱戀中見男友身分證才知「謊報年齡」！她頭皮發麻 網揭恐怖發展

不少人是透過交友軟體認識另一半，有網友透露她在交友軟體上認識男友，一開始相當聊得來，自然而然就在一起了，男友自稱年紀和她同年、生日月份比她小，不過幾日前她意外看到男友的身分證，發現男友謊報年齡...

醫師男友遲遲不娶…35歲女憂慮「還有市場嗎」 網勸：盡早斷捨離

30歲以上的女性時常會擔心結婚的問題，但「結婚」真的有必要嗎？一名女網友發文，稱她已經35歲了，醫師男友卻遲遲不娶她，雖有定期去醫美，但年齡的增長還是讓她很徬徨，於是詢問網友：「35歲的女生還有市場嗎？」。

新郎醉倒新娘房！婚宴只有閨密陪送客 新婚人妻喊：無法原諒

在舉辦婚禮時，夫妻雙方應分配好各自的工作，以免出現差錯。一名女網友發文抱怨，她跟老公舉辦婚宴時，老公竟然直接「醉倒」在新娘房裡，她只能自己出去送客，對此，網友們認為老公「不值得信任」。

冬日交友計畫／張以昕｜網路戀愛時代

在這個網路普及的時代，人與人之間的溝通方式十分多元。在上一個世代遇到心儀的對象，想要進一步交往，總得要到對方電話，或提筆寫一封文情並茂的情書，又或直接見面約會。而今則是先加對方的臉書、IG或Line，瀏覽彼此的貼文或照片，線上聊個幾句，確認彼此氣味相投，再決定是否相見。 【精彩語錄】 地理上的距離遙遠，卻因網路而彷彿近在咫尺……

【12月文學相對論 2-1】木下諄一vs.馬場克樹／記憶中的影子

▋一切都是從這裡開始

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。