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醫師男友遲遲不娶…35歲女憂慮「還有市場嗎」 網勸：盡早斷捨離

聯合新聞網／ 綜合報導
一名35歲女網友感嘆醫師男友遲遲不娶她。示意圖／Ingimage
一名35歲女網友感嘆醫師男友遲遲不娶她。示意圖／Ingimage

30歲以上的女性時常會擔心結婚的問題，但結婚真的有必要嗎？一名女網友發文，稱她已經35歲了，醫師男友卻遲遲不娶她，雖有定期去醫美，但年齡的增長還是讓她很徬徨，於是詢問網友：「35歲的女生還有市場嗎？」

一名女網友在Dcard發文，表示自己剛過完35歲生日，隨著年齡增加，開始擔心「結婚」的問題，她的醫生男友曾說過等他當上主治醫師就娶她，但一年一年過去，他也當上主治了，卻遲遲未兌現承諾，而她身邊的朋友都陸陸續續結婚生子了，只剩她沒有。

原PO猶豫是否該「放手」了，但她已經35歲了，雖然有定期去醫美、也有靠重訓保持體態，但年齡是不爭事實，即使每天和朋友吃飯、唱歌、出國玩，仍感到「空洞」，有種不踏實的感覺，他人都在向前走，覺得自己被「拋棄」。

此文一出，不少網友鼓勵原PO，人生不只有結婚，「為什麼要結婚呢，我小妳一歲，完全沒有想婚的念頭，自己一個人多自由多開心，自己賺的自己花」、「人生不一定要結婚吧？一個人生活也不錯」、「想結婚的哪這麼多理由藉口，妳自己能賺錢大不了一個人過不也很好」、「不用看別人結婚生子，就覺得自己也要跟上，多多發展自己喜歡的興趣，把自己活得精彩充實」。

也有網友認為，醫生男友本來就不想娶原PO，「妳男友的狀況，撇除愛玩或出軌，可能有什麼童年創傷導致他對婚姻和小孩沒興趣，盡早斷捨離」、「他不想娶妳」、「事實就是妳男友沒有想跟妳結婚，很忙只是藉口」。

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