新郎醉倒新娘房！婚宴只有閨密陪送客 新婚人妻喊：無法原諒

在舉辦婚禮時，夫妻雙方應分配好各自的工作，以免出現差錯。一名女網友發文抱怨，舉辦婚宴時，老公竟然直接「醉倒」在新娘房裡，她只能自己出去送客。對此，不少網友認為老公「不值得信任」，但也有人認為大驚小怪。

一名女網友在Dcard發文，表示婚宴當天老公面對同事和親友的灌酒，並沒有適時拒絕，導致他直接「醉倒」在新娘房，她無奈只能自己出去送客，只有閨密陪她一起。她坦言「很對不起參加的朋友」，她實在笑不出來，只能逼自己微笑送客。

原PO表示，老公平時應酬比較多，因為他很敢喝所以老闆喜歡帶他，婚宴當天原PO准許他喝酒，有說好不能醉倒，但老公還是沒遵守諾言，讓原PO非常難過且很難釋懷。即使老公不斷道歉，原PO還是很難原諒他。

此文一出，不少網友認為老公不負責任，並不值得信任，「新郎沒有統籌整場婚禮的責任感，在婚宴喝到爛醉，然後後面的事情全部丟給別人擦屁股」、「重要場合會喝到醉的人根本不值得信任」、「在這麼重要的場合，什麼該做，什麼不該做都分不清楚，一點都沒責任感」、「愛喝，沒責任感」。

不過也有網友認為原PO「大驚小怪」，「還好吧，小事情就要離婚？你們的感情有點脆弱」、「喝醉可以想這麼多，單純看這件事能不能原諒，別自行腦補」、「覺得還好啊，妳連這種小事都想離婚」、「我覺得喝醉也還好吧，面帶微笑、意識清醒、開心去送客，就能保證婚姻美滿不離婚嗎」。

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