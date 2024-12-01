與男友三觀合、婆家願出錢買房 媽1原因打槍：這種男生不要結婚

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聯合新聞網／ 綜合報導
常聽人說「結婚不是兩個人的事，而是兩家人的事」，伴侶之間除了三觀要合得來，雙方的原生家庭也很重要。 示意圖／Ingimage
常聽人說「結婚不是兩個人的事，而是兩家人的事」，伴侶之間除了三觀要合得來，雙方的原生家庭也很重要。 示意圖／Ingimage

常聽人說「結婚不是兩個人的事，而是兩家人的事」，伴侶之間除了三觀要合得來，雙方的原生家庭也很重要。一名女網友在Dcard發文，表示自己跟男友的價值觀很相似，相處起來也很愉快，但是母親得知男友的月薪4萬，便斬釘截鐵說「這種男生可以交往，不要結婚」，讓她相當難過。

原PO透露，自己目前有一個穩定交往的男友，除了價值觀很接近，也一起出去玩很多次，旅行過程都很順利，不曾因為任何需要協調的小細節而吵架。此外，男友的原生家庭成員之間各個關係很好，大家相處起來像無話不談的朋友，令原PO相當嚮往，覺得兩人可以一直交往下去。

原PO提到，男友的家裡經濟狀況不錯，爸爸甚至有想過幫他在結婚前買戶房子，且男友家的孩子，包括男友本人，也都曾到歐洲遊學過，可見教育水平都不差。

原PO指出，男友目前已經累積幾年的工作經驗，目前所待的新公司則入職不到一年。某次無意間讓自己的媽媽知道男友目前的月薪大概4萬元，就被媽媽勸戒，「這種男生可以交往，不要結婚，薪水太少了，家裡的錢不是他的錢」。

原PO坦承聽完之後心裡蠻難受的，理由是「我知道要找一個可以跟我共同努力，甚至幫助我的人，但是因為薪水就馬上被淘汰，還是有點難過」，好奇版上有沒有其他人也有相同的經驗，「可以跟我解釋媽媽為什麼這麼說嗎？」

貼文一出，有網友表示，「就是男友沒錢的意思啊！他家頂多小康，但不算富二代，擔心妳以後吃苦，就這樣」、「認同妳媽媽，覺得對方父母再有錢都不是重點，重點是自己有沒有努力。可能妳媽怕妳嫁給一個公子哥，只會啃老，這種態度或許也會反映在婚後生活」、「媽媽是對的，只有隊友跟妳自己賺的錢，才是未來結婚小家庭的底氣，公婆再有錢，也只是增添制肘你們夫妻的武器罷了，而妳到時只能低頭，不然就是要靠妳一個人賺的錢來養家、養小孩，可能還要順便養他」。

有網友直言，「男生真的不能讀純文組，薪水沒個6~7萬，就是被像留言區這樣各種嫌。為什麼一直怕女生吃苦？男生吃苦就沒差嗎？如果女生夠強，就算男生賺4萬，一樣不會有人吃苦啊！爭取平權的各位，有志氣一點好嗎」、「一個男的他就算月薪百萬，但是他要貼心沒有、要專情沒有、要人品沒有，全身上下除了錢以外啥都沒有，難道這樣就靠譜了嗎？」、「分享一下，我年薪200萬、女友年薪150萬，買車、買房、結婚、生子、購物、出國，完全不用看各自家庭的臉色，想幹嘛都是我倆自己決定，這才是正常該有的獨立經濟，也就是妳媽媽希望的模式」。

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