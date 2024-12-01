人妻不想回婆家過年又怕被罵 網教「2絕招」完美逃過

農曆新年將至，不少媳婦的夢魘又到來。有人妻抱怨，和老公是假面夫妻，婆婆說自己壞話，老公也不會力挺她，她真的不想要回婆家過年，但又怕婆婆在三個小孩面前罵自己。有人建議可以乾脆出門旅行，或是乾脆去上班，可以合理逃避。

一名人母在爆料公社發文表示，她有三個小孩，夫妻感情不好，是假面夫妻，婆婆都會在小孩及家人面前說自己的壞話，老公也不會力挺她，兩人目前只適合做養小孩的關係，等孩子長大後就會考慮離婚。

原PO詢問，「請問大家如何做到不回婆家過年？好希望今年起我有勇氣不回婆家過年，但三個小孩沒辦法，又怕婆婆在他們面前說我壞話，或者被影響，不回婆家過年也不打算回娘家過年，過年期間大家有獨處好建議嗎？找個飯店自己過年？」

其他人留言建議，「出國是最好的選擇」、「不想去不行嗎？出門玩啊」、「選擇上班是逃避的方式之一」、「經濟條件上許可帶小孩旅行，經濟無法那就自己獨旅」、「出國旅遊給自己放假」、「小孩帶著，出國旅行」、「自己帶小孩去飯店吃年夜飯」。

也有人直言，「既然都說是假面夫妻，只適合做養小孩而已，那這樣他們說不說壞話好像也沒差了，況且不管怎麼樣都會說不是嗎？直接不回去就好啦，哪還需要找什麼理由！開心最重要」、「夫妻已如此何必問，就無需回婆家啊」、「過年才幾天，就怕婆家人說壞話、小孩被影響，我就想問，平常到底真的多壞，連小孩都不信任妳？」