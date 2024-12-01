公婆擅進房門「還幫補存摺」 人妻怒了反被小姑罵不知感恩

媳婦跟公婆同住常因生活習慣不同而有爭執，有人妻發文抱怨，她為了老公搬回南部三代同堂，然而公婆經常不經同意進房，不只隨意翻衣櫃，還幫她洗晾曬性感睡衣，甚至擅自替她把存摺補摺，原PO發火要求公婆不要亂動她的衣物，卻反過來被小姑指責不知感恩，讓她相當生氣。

一名人妻在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，她跟老公兩人本在外縣市買房，後來考慮到公婆年紀已大，加上工作關係需要輪調，兩人便帶著小孩搬回南部老家，跟公婆同住。

該網友表示，他們剛搬回家時沒有鎖房門的習慣，因此下班後常發現房內的東西被整理過，甚至連存摺跟日記都被擅自動過。後來兩人鎖門，公公竟然還會拿鑰匙開門巡視他們的房間，某次甚至私自替她的存摺補摺，婆婆找不到東西，也跑來原PO的房間翻衣櫃，看到性感睡衣還替她洗晾曬。

原PO表示，「跟他們說不要動我東西，小姑回來竟然罵我不知感恩，她爸媽不知對我們付出了多少心力，我身為晚輩，竟然這樣對他們倆老」。她希望再搬出去，老公卻不斷拖延，甚至因為房貸不順利索性付違約金不買了，她直呼「真的好生氣！」

其他人留言「解決不了媽寶問題，那就戶政事務所解決問題」、「自己也有賺錢，可以自己搬出去啊，不然租房子也行，再不行，就去辦一辦吧」、「他及他家人太過了，改變不了，妳只能改變自己。他不買，房子妳買，買一個尊重和自主，展現出妳真的不適應，這真的忍不了」、「補存摺這個真的是有誇張」、「熱心照顧晚輩的家長，潛意識都有著強大的控制慾」、「自己有能力的話就自己買吧，媽寶如果讓他再黏回父母身邊很難拉出來」。