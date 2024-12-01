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女追男5個小心機！她曝「最大關鍵」：不要怕尷尬

聯合新聞網／ 綜合報導
女子分享女追男五個小心機。情侶互動示意圖。圖／ingimage
女子分享女追男五個小心機。情侶互動示意圖。圖／ingimage

俗話說「男追女隔層山，女追男隔層紗」，不過女追男也有不少技巧，有女網友分享「女追男的五個小心機」，包括適時裝笨裝傻麻煩他、肢體接觸、製造「她喜歡我」的錯覺、曖昧感、取綽號。她強調，女追男最重要的是「心機要重一點，不要害怕尷尬，製造若即若離的感覺」。其他人直呼厲害，大讚「最高階的獵人往往以獵物的姿態出現，厲害了姊妹」。

一名女網友在論壇Dcard發文分享，女追男首先必須要給對方好的第一印象，健康身材、乾淨整潔的外貌和穿著非常重要，她提出「女追男的五個小心機」。

第一，適時裝笨裝傻麻煩他。適用於同職場、同學，建議觀察喜歡的對象在職場上或課業上有哪方面比較突出，這時可以常常去請教對方問題，問什麼都好，要讓他有一種可以表現的感覺，不要害怕麻煩他，越麻煩他越能把妳放在心上。

第二，肢體接觸。可以利用一些機會製造「不小心」的接觸或親密距離，例如向對方提問時，跟對方站很近，可以肩並肩，甚至讓對方聞到自己的頭髮香味，千萬不要有不自然的神情，要自然一點。

第三，製造「她喜歡我」的錯覺。原PO強調，剛認識請保持妳的神秘感，聊天內容點到就好，根據對方給妳的回應決定聊天的篇幅，時不時去找他聊天，對方就會產生「哈，女人妳被我拿捏了」的感覺，這時候要注意在其他地方也跟其他同事或同學聊得很開心、玩得很快樂，讓他有「X，都是我的錯覺」的感覺。

第四，曖昧感。若是不怕尷尬的人，可以嘗試多說曖昧的話，原PO分享「我個人很常會講：我的生活已經不能沒有你了，反正多唬爛就對了，盡量不要把話說死，然後留有一點幻想。我會傳愛心貼圖給他，或說我覺得你頭髮好好看，注意請像小鹿一樣盯著看，看到讓他不好意思為止」。

第五，取綽號。可以幫對方取一個綽號，最好是跟本人相關，但不要是外型這種無聊的，可以從他的專長或優點取，注意不要取太難聽的什麼老鐵、兄弟這種，未來只要講到關鍵字就直接想到妳。

該網友表示，「女追男最重要的是心機要重一點，不要害怕尷尬，最重要的是若即若離的感覺，但不要讓對方覺得妳在釣魚，我們可以善用小心機，但最重要的還是一顆真誠的心」。

其他人留言，「真厲害，根本學不來」、「最高階的獵人往往以獵物的姿態出現，厲害了姊妹」、「我以為只要女生發文：天冷、想聊，就可以了欸」、「以前有點天然呆，妳說的這些我都不懂，不過我全都會做，難怪以為的好朋友全都會變成追求者」、「有些已婚或未婚的女生會用這些對職場的異性跟上司」。

不過也有男網友表示，「其實是因為妳男友本來就對妳有好感，沒好感的再近也不會心跳加速。各位粉頭，女追男，當跟他變熟了，直球就可以了，不要想太多有的沒的，大部分男生的思想沒有那麼細膩」。

Dcard 心機 綽號 職場

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