雇前女友在家中公司上班 竟遭挪用30萬公款！網友勸他提告

扯！一名男子與女友分手後，因不忍心她失業沒有收入，因此持續留用她在自家公司上班，想不到近日家人發現電費帳務有出入，一查才得知是前女友挪用公款，前前後後共約30萬元，男子直呼失望透頂，也考慮告上法庭。不少網友都力挺，建議他「公歸公、私歸私，她就是一個侵佔的員工，告下去吧！」

一名男子在論壇Dcard發文表示，他家中經營連鎖公司，前女友去（2023）年因工作約聘到期而失業，當時兩人還在交往，因此他的爸爸便聘請對方來工作。今年6月兩人分手，家人也沒有因此開除原PO前女友，然而對方在分手後的消費行為卻相當異常，經常買好幾萬元的衣服、限量款球鞋，每週都搭高鐵國旅，吃的餐廳也都相當高檔，令他感覺有異樣。

男子表示，兩週前會計查帳時，發現電費數字有誤，本以為是銀行櫃員失誤，前女友也聲稱「查到了」，他便沒有多問，想不到近日才知道，其實是前女友挪用公款。他表示，「她挪用公款的方法很簡單，就是在電費假設1650元，她就會在取款條前面加一個3，就變取31650元，然後她拿走3萬，最初被發現時，她只承認前面那兩筆6萬，後來逐漸查發現根本不止6萬」。

原PO指出，「前女友幾個月前，剛開始還只是多寫個1，拿1萬，後來知道不會被發現，就越來越大膽寫到3，零零總總至少改了十筆，有些還要等銀行調閱傳票寄回來才能確認，目前查下來到七月總共拿了最少30萬，她待了一年多的時間，恐怕要查上好一段時間了」。

男子表示，聽聞前女友挪用公款，他失望到吃不下飯也睡不著覺，然而父母只希望對方歸還挪用的公款就好，並不打算提告，原PO則認為「我覺得這不只是錢的問題，我們這麼信任她，對她也不比自己小孩差，而且她愛說謊，我沒想到會愛說謊到這種地步，不給她背個前科，她這種人哪會改變？」

其他人留言，「看你的決定吧，說真的這種事情可大可小，要是我是不可能放過的」、「還好分手了，我覺得不要可憐她，直接送辦」、「好噁心的人，柿子挑軟的吃，而且還是對她很好的人，好可怕」、「我覺得要告欸，不然她以後更墮落的機率很高，雖然以後怎樣也跟你沒關係了」。