男友月薪18K「感情該繼續嗎」？過來人點1關鍵搖頭：問題很大

你交往前會看另一半的薪資嗎？一名女網友分享，自己和男友的價值觀有點差距，她自認有野心，但男友對賺錢慾望非常不強烈，連月收入都只有1萬8千元，不知道這樣的感情是否要堅持下去？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名女網友在Dcard以「我男友月薪一萬八，戀情該繼續堅持嗎？」為題，指出男友是一個對賺錢慾望很不強烈的人，她自認比較有野心，兩人價值觀上有些差距。她也坦言自己身材、外貌都不錯，也有穩定的工作，但因為愛男友，可以包容對方不上進，開銷也願意AA制。

這名女網友進一步說明，雖然有和男友討論過這件事，對方卻無法接受，甚至批判她的價值觀很不行，讓她開始反思，過去一直包容男友，但隨著年紀越來越大，男友也不可能一夜成長，變成可以依賴的結婚對象，好奇問大家「這樣的戀情還要繼續嗎？」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「1萬8？他只適合當男友談談戀愛，沒辦法當老公」、「你男友每個月1萬8真的太扯，連基本薪資都不到，可能連自己都快養不活了」、「他還年輕嗎，不然一個月1萬8夠活嗎？」、「不要說男友了，當朋友都很辛苦，偶爾想吃點好的也可以AA，但對方就是一副沒錢的樣子，這種相處，想想都累」。

不少網友直接勸她分手，指出「分了吧，不是1萬8的錯，是沒上進心、沒有目標是很可怕的事啊」、「價值觀不合還是趕快分」、「以情侶來說，很多事情不能一起做，因為世上很多事情都要錢」、「若是AA，他能拿得出他該付的部分就好，你又何必在乎他1萬8，但當他拿不出來時，就是你們該分手的時候了」、「講不聽的話，建議分手，以後一堆破事都要用到錢」。