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台積電還是女友？他想去外地工作卻被情勒 網：錢不會背叛你

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友被台積電邀約面試，但因女友不願分開而陷入糾結。示意圖／Ingimage
一名男網友被台積電邀約面試，但因女友不願分開而陷入糾結。示意圖／Ingimage

如果有一份薪資很好的外地工作機會，但遭到另一半反對，你會選擇未來還是另一半呢？一名男網友發文，稱他被台積電邀約面試，但地點在外地，先前就因為女友不願意和他「分開」才讓他放棄很好的工作機會，如今收到台積電邀約，又讓他陷入糾結，因此詢問網友：「台積電跟女朋友怎麼選？」

一名男網友在Dcard發文，表示他今年29歲是彰化人，有一個同歲同鄉的女友，之前他得到了一間薪水不錯，但地點在桃園的面試邀約，但因為女友一直向他哭鬧，不願意跟他分開，並吵說：「你是不是不愛我了？」，才讓他推辭掉桃園工作的面試，雖然原PO解釋過是為了未來才想去桃園，但女友仍表示「需要陪伴」。

原PO表示，如今他被邀請前往台積電台南廠面試工程師，他本人意願非常高，因為家裡還要繳房貸，需要薪水更好的工作，但又擔心會被女友「情勒」，讓他感到很苦惱，於是詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友建議還是要選擇「台積電」，「選台積，說不定以後她換嫌你沒錢」、「前途比較重要，錢不會背叛你，人可能會」、「你需要這份工作，別戀愛腦上頭了，會拖著另一半不讓對方前進的愛情，根本不健康」、「要會為自己選一個好的未來，被情勒一輩子處處妥協真的是你要的人生嗎」。

也有網友提議，先面試完再做決定，「等面試過了，你再煩惱女友和新工作2選1」、「先去面試再說吧，好的伴侶永遠是會跟你一起討論」、「面試過再煩惱」、「先面試過了再說，別為未來沒發生的事憂心」。

兩性關係 台積電 女友

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