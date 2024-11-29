吵死了！老婆養「鸚鵡」讓他無法入眠 網轟：太自私

養寵物時應聽取家人們的意見，否則容易造成他人的反感。一名男網友發文抱怨，他和老婆已經結婚3年了，自從老婆沒和他商量就擅自養「鸚鵡」後，他每天都猶如「地獄」一般被吵得睡不著覺，與老婆溝通也無果，因此詢問網友：「有什麼辦法勸導另一半放棄繼續養鸚鵡？」。

一名男網友在Dcard發文，表示他與老婆交往6年，結婚3年，彼此互相瞭解。原PO表示，老婆的朋友送了她一隻灰色「鸚鵡」，並沒有和原PO商量過就直接帶回家了，養了三天，每天都讓原PO猶如活在「地獄」一樣，被吵得無法入眠，他本身不排斥養寵物，但真的很討厭狗吠和鳥鳴，無法接受刺耳的聲音。

原PO表示，他問過老婆能不能將鸚鵡送養，但被老婆拒絕了，因此詢問網友，該如何說服老婆放棄養鸚鵡呢？

此文一出，不少網友認為老婆「太自私」了，「很自私的女人」、「養寵物這種事沒跟另一半討論有夠不尊重對方的，你老婆有夠自私」、「她沒在尊重你的」、「沒有達成共識就養 真的很過份耶」。

也有網友建議，好好嚴肅溝通，不要放生或傷害動物，「寵物鳥跟野鳥不一樣，寵物鳥在野外生存能力不高，不能隨意放生，希望原PO能再嘗試與老婆溝通好好送養」、「嚴肅起來討論啊，這個家又不是只有她一個人而已，家人想法不用顧及嗎」、「坐下來嚴肅處理討論才是辦法，傷害動物或隨意棄養不是，人跟動物的差別在於人類有理性有解決事情的能力」。