結婚對女生「百害無一利」？ 網：選錯人才是一切問題根源

老一輩常說人生三大事——結婚、生子、買房，但在現代社會中，這三件事是否仍是人生必須完成的大事，已是見仁見智。一位女網友對於是否要結婚這件事傷透腦筋，並透露自己已到適婚年齡，目前與男友也有談到結婚的事，但她卻認為如果女生要結婚，基本上只能找條件差不多的，正常情況也不太可能高攀，這樣經濟既沒變更好，還要忙更多事，形同自找麻煩，不過男友倒不覺得結婚有什麼差別。兩人之間想法的差異讓她覺得困擾，因此想問問其他人「是自己還沒遇到適合的對象嗎？」

原PO在Dcard發文表示，自己28歲了，跟男友談論過結婚的事，但她感覺結婚對女生只有「百害而無一利」，因為女生也不太可能單靠男生的收入生活，等於她也要工作，但婆家卻可能會把妳當豬宰，想辦法榨乾媳婦的各種利用價值，要妳做家事、生小孩、照顧公婆等等，「感覺好像在自找麻煩欸」，也讓原PO不禁揣想，是不是因為自己還沒遇到適合的對象呢？

貼文一出，部分網友認同原PO，「我也想不到結婚對女性來說有什麼好處」、「就拿生小孩這件事來說好了，懷孕生產、職涯對男性來講不會有任何影響，小孩生病感冒、長的醜的地方也都只會怪媽。莫名其妙的孝道外包、兩家親戚的破事處理、家族聚會等，還有過年吵要去哪裡過。光想到這些就不想結婚了」；不過，也有人持不同看法，「不一定吧，看對象衡量準則：如果跟這個人結婚後生活品質會下降，那就不要結」。

看完原PO的處境，不少網友也留言安慰，「大概是還沒遇到適合的對象吧」、「選錯人才會這樣，可能現任是不適合妳的對象」、「應該是妳還沒有遇到適合的對象。婚姻本身沒有問題，選錯人才是一切問題的根源」。

對此，有過來人則分享美滿的婚後生活，並分析婚姻對自身的意義及影響，「我有天使公婆+天使寶寶+神隊友，覺得婚後人生都圓滿了」、「結婚對我而言，比較像是找一個我愛且愛我的人一起共度接下來的人生，從法律層面跟心理層面，都是跟這一個人綁在一起，而且心理上是愉快的」。