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媳婦不能分夫家家產 網喊「沒差」：分娘家的或用先生的就好

聯合新聞網／ 綜合報導
有位女網友說自己不會嫁給沒資格分夫家家產的家庭，此番言論引起網友間熱議，情境示意圖。圖／Ingimage
有位女網友說自己不會嫁給沒資格分夫家家產的家庭，此番言論引起網友間熱議，情境示意圖。圖／Ingimage

親人離世後，家庭成員中誰可以分家產？依法律一般是去世者的另一半及其子女，但如果死者遺囑中特別註明要分給其他人，依法律也只能照辦，家人若有異議也只能打官司解決了。有位女網友在臉書「毒姑九賤婆媳討論區」貼文喊話「自己不會嫁給沒資格分夫家家產的家庭」，此番言論掀起兩派網友爭辯。贊成的人認為，憑什麼做媳婦的，照顧公婆卻分不到丁點家產；不贊成的人則表示，法律上媳婦本來就沒資格分，「媳婦沒分，老公分不是一樣嗎？」

原PO貼文開宗明義指出，媳婦「完全沒資格分夫家的家產」，是非常正確的觀念「所以女人，我們不能下嫁，更不能嫁給有姊妹的家庭，進去只是還債的奴隸。」她更強調自己不會接受這種家庭，「畢竟媳婦沒資格分夫家的家產」。

貼文一出，看過貼文內容的網友吐槽，「重點是老公的錢就是媳婦的，如果老公那麼自私有分到家產不给老婆，那這種夫妻就不用再說什麼了」；不過也有人附和原PO，「我朋友嫁4個姊妹（的老公），老公和她AA，還要煮飯給4個姊妹及一個好吃懶做的大伯吃，公婆活到94、95歲才往生，最後分遺產，老公拿去養大伯，她完全看不到，也不知道錢花到哪裡去？最近分居，老公還提過離婚」、「台灣法律真的很糟，如果老公死了，不只還要照顧公婆，還不能分公婆遺產」。

也有人反方向思考，「重點是如果媳婦家有錢，婆婆也分不到」、「媳婦為何要享有他人財產，自己財產守好，沒有任何人須為自己負責，就算夫家錢財分給路人，媳婦也無權決定，除非錢財名字都是媳婦；相對夫家也無權要求媳婦當提款機兼長照工具人。每個人都會老，都要自己負責準備老後生活與養老金，擺爛丟給他人買單是非常無恥無良又無德。」

媳婦 遺產

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