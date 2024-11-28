無理取鬧？失業尪軟爛在家數月 一句話她氣到離婚：變我在為難他

現在不如以前傳統，夫妻結婚後，若感情不和不少人最後會走向離婚的結局。一名女網友表示，老公公司倒閉後，她為了維持家中開支，找了短期工作，但下班已是半夜，她多次請老公接下班卻被回絕，然而以前老公加班她去接下班卻說「這本來就是應該做的」，令她氣到果斷離婚。

一名網友在爆料公社發文，她離婚的原因是「老公不願接她下班」，身邊人都認為她在無理取鬧。她娓娓道來，年初時老公公司倒閉，她為了維持家中開支，去找了一份短期中班的工作，想多賺一點，下班出捷運時已經半夜，雖然住得很近，但一個人走在巷弄裡難免會害怕，她多次要求老公接她回家卻都被拒絕。

原po老公以各種理由為由，不找工作、家事也不做，並要求她每天把飯菜準備好，因為老公認為「這都是做老婆應該要做的」，以前當全職主婦做家事和準備三餐她都沒問題，但現在是職業婦女這些事仍然是她在做。過去老公加班，原po總會到捷運口等他回家，沒有誇讚只有一句「這本來就是妳應該做的」，令她相當無奈，「現在換我要求他，卻變成我在為難他？」。

原po也慶幸沒有孩子才能果斷離婚，對方沒一句挽留，簽完名後繼續打電動，直到約他到戶政事務所，對方還認為她會後悔。現在離婚快一個月了，仍然沒一句道歉，她不禁直呼，「這種男人，呵！好險我脫離了！」。

不少網友支持原po，「恭喜妳把他放生，快樂的活出自己」、「放生吧，早點看清楚也好」、「或許還不夠愛，愛是需要包容」、「幸好沒小孩，軟飯男極致」、「還好沒有小孩，不然會害苦孩子」、「這男的因失業打擊已經全廢了，離開也好，也不用再回頭了，放他自生自滅吧」、「就算他道歉妳也不要回去，回去只是無限循環而已，而且有小孩妳就更抽不了身了」、「只能說相愛容易相處難」。