她謊稱「要加班」讓婆婆煮菜又洗碗 網籲：買洗碗機代替算計

婆媳之間的相處常常會有隱形壓力，不過日前有位媳婦表示，家裡一直以來都是「婆婆做飯，她洗碗」，但她認為家裡太多人吃飯了，每次都有一堆髒碗盤，於是她想了一招，對婆婆宣稱「我要加班」，就在外面閒晃，等到回家時間婆婆碗也洗好了，只要洗自己吃飯的碗即可，讓她直呼「這招太棒了」，不過文章曝光後，許多人批評「洗碗已經非常輕鬆了」。

一名網友在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，一直以來都是婆婆做飯，她來洗碗，但家裡的人太多了，每次吃個飯就會有一堆碗，於是她想了一招「謊稱要加班，其實在外面逛街閒晃，避開吃飯時間，等1-2小時回家後，婆婆煮飯完，連碗都洗好了，只要洗自己吃的碗就好」。

原PO開心表示「這招真是棒，我以後天天說要加班，然後回家就有飯吃，還不用洗一堆碗，當媳婦的大家不妨參考一下」。

文章曝光後，許多網友提出建議、批評，「洗碗機就是妳的好朋友，建議買一台」、「窮到買不起洗碗機，還要算計婆婆？」、「可是洗碗已經非常輕鬆了」、「愛計較又懶得做，那就不要吃婆婆煮的飯，煮飯也是很辛苦」、「請其他家人輪流煮飯，幫忙洗碗啊？吃一頓現成的飯，洗個碗不為過吧」、「吃飯的人本來就要輪流洗碗盤，誰也跑不掉，要不然就不要吃！」、「其他人的手都斷了？」