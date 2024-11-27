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生小孩真不好？ 雙寶媽分享生孩「8大好處」：讓生活更健康

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友作為30歲雙寶媽，分享生小孩的「8大好處」。示意圖／Ingimage
一名女網友作為30歲雙寶媽，分享生小孩的「8大好處」。示意圖／Ingimage

是否要「生小孩」對每個家庭來說都是要嚴肅看待的問題。一名女網友發文分享，她作為30歲雙寶媽，點出生小孩的「8大好處」，並在最後表示：「這些優點不一定足夠讓妳覺得應該要生孩子，但足夠讓我不後悔」。

一名女網友在Dcard發文，表示她常常在網上看到有人問生小孩有什麼好處，得到的回答大多是「缺點」清單，唯一的優點只有「心靈滿足」，對此，她作為30歲的雙寶媽，向網友們分享生小孩的「8大好處」：

1、自己的娃隨妳吸

小寶寶充滿膠原蛋白的肉肉，還有那個超小的腳，真的觸感超好，讓人愛不釋手，別人家的小孩，基於衛生跟禮貌不能隨便抱隨便摸，自己生的則可以。

2、增加人生的色彩

當妳活到一定的年紀，工作穩定、伴侶穩定、朋友圈穩定，玩得夠多樣，吃得夠豐富了，人生會開始趨於穩定平淡，講白了好像少了一股新鮮感，生了小孩後，就像遊戲開了一個新地圖、給妳一個全新的世界、全新的關卡，有關育兒什麼都是第一次，每一天都過得很深刻。

3、從新的角度看世界

有小孩跟沒有小孩真的看到的世界完全不同，有小孩後我才知道現在的公園、親子館很好玩，還有兒童零食意外的好吃，妳也會因為有了孩子，注意到以前妳不會注意到的事物。

4、回歸健康的生活

有了孩子後，為了不讓孩子太早接觸垃圾食物，妳會開始少買零食、少喝飲料、少吃垃圾食物，不想讓孩子接觸太多3C，妳也不再當個低頭族，整個人變得健康、乾淨、正向。

5、重新認識一次自己

基因不會騙人，跟孩子相處其實就是在跟自己相處，孩子一些獨特的脾氣，特別皮、很膽小、超貪吃、非常固執，仔細想想會發現其實妳自己也是如此。

6、修復自己的童年，跟自己和解

相信在權威教育盛行年代誕生的我們，童年或多或少都有些傷痕，能夠給孩子一個快樂的童年，無疑的也修復了自己對童年的缺失，總能感覺到那個童年缺愛的自己好像也被撫慰了。

7、一切都會變好

孩子的學習能力跟適應能力比大人比貓比狗都好，養小孩的挑戰很多，照顧起來真的很麻煩，但是隨著孩子的成長，妳會發現過去妳的困擾終將會變好。

8、真正無條件的愛與信任

最多人說生孩子的優點，不管妳胖妳醜，妳的孩子還是最愛妳，那種愛言語無法完整形容，是心靈上的富足感，是最美好的事情之一。

此文一出，不少網友仍提到了現實的「經濟能力」問題，「雖然很美好，但生小孩成本太高了，沒有錢真的不要生」、「不排斥有小孩，但目前養不起」、「生小孩優缺點我不知道，我只知道我沒有多餘的錢養」。

育兒

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